Η Ουγγαρία τάσσεται κατά μιας δεύτερης θητείας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Κομισιόν διότι, κατά την Βουδαπέστη, η πρόεδρος της Επιτροπής ευθύνεται για τις αποφάσεις της τελευταίας πενταετίας, αναφέρει η ευρωπαϊκή πηγή.
Παράλληλα, σημειώνει ότι η Ουγγαρία είναι ανοιχτή στις διαπραγματεύσεις, αλλά όπως επισήμανε η «Κομισιόν του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ήταν πολιτική, της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν» γεωπολιτική επιτροπή και η Βουδαπέστη είναι υπέρ μιας που κρατά τον κανονικό της ρόλο.
Τέλος, υπογράμμισε ότι η συμφωνία μεταξύ του τελευταίου Λαϊκού Κόμματος , των Σοσιαλιστών και του Renew είναι αντίθετη στην απόφαση των Ευρωπαίων ψηφοφόρων.
