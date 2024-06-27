Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Όχι» της Ουγγαρίας σε 2η θητεία της Φον ντερ Λάιεν στην Κομισιόν

Η Βουδαπέστξη κατηγορεί τη Γερμανίδα πολιτικό ότι ευθύνεται για τις άστοχες αποφάσεις της τελευταίας 5ετίας

Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν

Η Ουγγαρία τάσσεται κατά μιας δεύτερης θητείας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Κομισιόν διότι, κατά την Βουδαπέστη, η πρόεδρος της Επιτροπής ευθύνεται για τις αποφάσεις της τελευταίας πενταετίας, αναφέρει η ευρωπαϊκή πηγή.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η Ουγγαρία είναι ανοιχτή στις διαπραγματεύσεις, αλλά όπως επισήμανε η «Κομισιόν του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ήταν πολιτική, της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν» γεωπολιτική επιτροπή και η Βουδαπέστη είναι υπέρ μιας που κρατά τον κανονικό της ρόλο.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η συμφωνία μεταξύ του τελευταίου Λαϊκού Κόμματος , των Σοσιαλιστών και του Renew είναι αντίθετη στην απόφαση των Ευρωπαίων ψηφοφόρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Ουγγαρία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark