Μεσόγειος: 16χρονη βιάστηκε και στραγγαλίστηκε σε σκάφος με μετανάστες

Ένα έφηβο κορίτσι από το Ιράν βιάστηκε και στραγγαλίστηκε από συμπατριώτη της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της για μετανάστευση προς στη Μεσόγειο.

Εν συνεχεία, το σκάφος στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε με τον δράστη να επιβιώνει από το ναυάγιο που είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς στα ανοιχτά της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι επιζώντες ισχυρίστηκαν ότι ο άνδρας πραγματοποίησε τη φρικτή αυτή πράξη αφού είδε τη σύζυγό του και την κόρη του να πνίγονται, «εκτονώνοντας» την οργή του στο αβοήθητο 16χρονο κορίτσι.

Η έφηβη βιάστηκε και δολοφονήθηκε μπροστά στα μάτια της έντρομης μητέρας της από τον 27χρονο άνδρα και το ιστιοφόρο βυθίστηκε, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AGI επικαλούμενο αστυνομική έρευνα.

Έκτοτε, ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της κοπέλας.

Η μητέρα της κοπέλας, σύμφωνα με την Daily Mail, επέζησε της του ναυαγίου και ανέφερε τον φόνο της κόρης της στην αστυνομία.

Μόνο δώδεκα άνθρωποι διασώθηκαν από το πλοίο, το οποίο οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι μετέφερε περίπου 70 άτομα, μεταξύ των οποίων περισσότερα από δώδεκα παιδιά.

Ένας από τους επιζώντες πέθανε αργότερα και περισσότερες από τις μισές σορούς έχουν ανασυρθεί.

