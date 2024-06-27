Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ χρειάζεται 500 δισεκατ. ευρώ για την άμυνα

Η ΕΕ χρειάζεται 500 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για την άμυνα την επόμενη δεκαετία, είπε στους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Δεν είναι σαφές εάν ο συγκεκριμένος αριθμός περιλαμβάνει χρήματα για τη συνέχιση της παροχής όπλων στην Ουκρανία. Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι το 1999-2021, πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ είχε αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά 20%, η Κίνα κατά 600% και η Ρωσία κατά 300%. Αυτό συνέβη πριν από τη μαζική αύξηση των δαπανών της Μόσχας τα τελευταία δύο χρόνια, ανέφεραν αξιωματούχοι στο Politico.

Η ΕΕ θα είχε έλλειμμα 400 δισεκατομμυρίων ευρώ με σημερινές τιμές σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν και πρόσθεσε ότι το ερώτημα είναι πώς θα χρηματοδοτηθούν τα 500 δισ. Ευρώ.



Πηγή: skai.gr

