Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής της Νότιας Καρολίνας, Νάνσι Μέις, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ που έμεινε κενή μετά τον αιφνίδιο θάνατο του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις σκέψεις της και επικαλείται το Axios.

Ο Γκράχαμ απεβίωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα από «σύντομη και αιφνίδια ασθένεια», όπως ανακοίνωσε το γραφείο του τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Καρολίνας, ο κυβερνήτης της πολιτείας, Χένρι ΜακΜάστερ, θα ορίσει προσωρινό αντικαταστάτη, ο οποίος θα υπηρετήσει έως τις 3 Ιανουαρίου, ημερομηνία λήξης της θητείας του Γκράχαμ.

Ωστόσο, καθώς ο εκλιπών γερουσιαστής επρόκειτο να διεκδικήσει την επανεκλογή του στις φετινές εκλογές, στις 11 Αυγούστου θα διεξαχθούν ειδικές προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών. Ο νικητής θα αναμετρηθεί στις εκλογές του Νοεμβρίου με τη Δημοκρατική υποψήφια Άνι Άντριους, γιατρό στο επάγγελμα.

Πηγές που γνωρίζουν τις προθέσεις της Μέις αναφέρουν ότι η βουλευτής εμφανίζεται αποφασισμένη να αξιοποιήσει την ευκαιρία, ενώ το επιτελείο της αναμένεται να δρομολογήσει δημοσκόπηση προκειμένου να αξιολογήσει τις πιθανότητες εκλογής της.

Η Νάνσι Μέις είναι γνώριμη στη διεκδίκηση της συγκεκριμένης έδρας. Το 2014 είχε θέσει υποψηφιότητα στις εσωκομματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών με στόχο να εκτοπίσει τον Λίντσεϊ Γκράχαμ, ωστόσο τερμάτισε στην πέμπτη θέση.

Στη συνέχεια εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Νότιας Καρολίνας το 2018 και δύο χρόνια αργότερα εξελέγη στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής της πορείας είχε κρατήσει αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένθερμη υποστηρίκτριά του, υιοθετώντας παράλληλα έντονα συντηρητικές θέσεις σε κοινωνικά ζητήματα.





Πηγή: skai.gr

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