Απεβίωσε ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Λίντσεϊ Γκράχαμ 

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Λίντσεϊ Γκράχαμ απεβίωσε το Σάββατο το βράδυ μετά από σύντομη και ξαφνική ασθένεια, όπως ανέφερε ο διευθυντής επικοινωνίας του γραφείου του σε ανάρτηση στο X την Κυριακή.

«Το βράδυ του Σαββάτου, 11 Ιουλίου, ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Λίντσεϊ Γκράχαμ απεβίωσε μετά από σύντομη και ξαφνική ασθένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά το γραφείο του. «Η οικογένεια του γερουσιαστή Γκράχαμ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τις προσευχές αυτή τη στιγμή και ζητά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου».

Σύμφωνα με ηχητικό από τον ασύρματο της αστυνομίας που εξασφάλισε το NBC News, το προσωπικό έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκε σε κλήση για «καρδιακή ανακοπή» στο σπίτι του Γκράχαμ στο Capitol Hill το βράδυ του Σαββάτου. Φωτογραφίες που εξασφάλισε το NBC News δείχνουν ότι ιατρικό προσωπικό μετέφερε ένα άτομο σε φορείο από το σπίτι του Γκράχαμ σε ένα ασθενοφόρο που περίμενε. Στο σημείο βρίσκονταν επίσης περιπολικά της αστυνομίας και πυροσβεστικά οχήματα.

Ο 71χρονος Γκράχαμ αποτελούσε σημαντική προσωπικότητα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και εκπροσωπούσε τη Νότια Καρολίνα στη Γερουσία.

Μια εκπρόσωπος του Γκράχαμ δήλωσε στο MS NOW ότι ο ίδιος είχε μόλις επιστρέψει από ένα ταξίδι στην Ουκρανία. Δεν είχε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του και ανέφερε ότι θα γίνουν γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.

«Το Ισραήλ έχασε έναν από τους μεγαλύτερους φίλους του, εγώ έχασα έναν αγαπημένο φίλο», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον θάνατο του Γκράχαμ.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας εξέφρασε επίσης τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, «ενός ανθρώπου που στήριξε το Ισραήλ στις πιο δύσκολες περιόδους του».

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, ο Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ και ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ ήταν μεταξύ άλλων που χαρακτήρισαν τον Γκράχαμ, σε ξεχωριστές αναρτήσεις στο X, ως αληθινό φίλο του Ισραήλ και έναν από τους ισχυρότερους υποστηρικτές του.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Γκράχαμ «έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους και γερουσιαστές που έχω γνωρίσει» και έναν εργατικό πατριώτη.

Όταν ο Τραμπ αρνήθηκε, τον Οκτώβριο του 2016, να δεσμευτεί ότι θα αποδεχόταν το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών σε περίπτωση ήττας, ο Γκράχαμ δήλωσε: «Αν χάσει, δεν θα είναι επειδή το σύστημα είναι “στημένο”, αλλά επειδή απέτυχε ως υποψήφιος».

Αργότερα, αφού είχε γίνει ένθερμος υποστηρικτής του, ο Γκράχαμ διαφώνησε δημοσίως με την απόφαση του Τραμπ, στις αρχές του 2025, να χορηγήσει χάρη σε περίπου 1.500 υποστηρικτές του προέδρου που επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, λέγοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερη βία.

Ως υπέρμαχος μιας σκληρής αμυντικής πολιτικής, ο Γκράχαμ «υποστήριζε σταθερά επιλογές στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας που διασφάλιζαν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ», αναφέρει η ιστοσελίδα του.

Ο Γκράχαμ, πρώην υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία, ήταν μεγάλος υποστηρικτής του Ισραήλ και της Ουκρανίας και αντίπαλος του Ιράν.

Την Παρασκευή, ο Γκράχαμ δήλωσε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην άσκηση πίεσης προς τη Ρωσία για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, συμβάλλοντας έτσι στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Γκράχαμ, ο οποίος πραγματοποιούσε συχνές επισκέψεις την Ουκρανία, συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, συζήτησαν τις ανάγκες της Ουκρανίας στον τομέα της αεράμυνας καθώς και ένα νομοσχέδιο για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.

Ο Γκράχαμ δήλωσε ότι η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας και ο συνδυασμός των κυρώσεων με μια διπλωματική πρωτοβουλία θα μπορούσαν να αναγκάσουν τη Μόσχα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Ο δρόμος προς τον τερματισμό αυτού του πολέμου, ο δρόμος προς την ειρήνη, περνάει περισσότερο από το Πεκίνο παρά από την Ουάσινγκτον, το Κίεβο ή τη Μόσχα», δήλωσε ο Γκράχαμ στους δημοσιογράφους στην πλατεία Μιχαϊλίβσκα του Κιέβου. «Η Κίνα ασκεί τεράστια επιρροή. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσει αυτή την επιρροή της για το καλό του κόσμου».

«Δεν πιστεύω ότι ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, αλλά δεν θα χρειαστούν πολλά για να φτάσει εκεί», πρόσθεσε.

Ο Γκράχαμ διετέλεσε πρόσφατα πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερουσίας και ήταν μέλος της Επιτροπής Κρατικών Δαπανών της Γερουσίας, της Δικαστικής Επιτροπής της Γερουσίας και της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων της Γερουσίας.

Ο Γκράχαμ εξελέγη μέλος της Γερουσίας των ΗΠΑ το 2002. Πριν από αυτό, είχε εκλεγεί μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ το 1994, εκπροσωπώντας την 3η εκλογική περιφέρεια της Νότιας Καρολίνας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Δεν ήταν παντρεμένος και ζούσε στη Σενέκα της Νότιας Καρολίνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.