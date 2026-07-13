Νέες φωτογραφίες που περιήλθαν στην κατοχή του ειδησεογραφικού πρακτορείου TMZ δείχνουν τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ να μεταφέρεται σε ασθενοφόρο στις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Ο γερουσιαστής, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, και θερμός υποστηρικτής του Ισραήλ και της Ουκρανίας πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

New photos obtained by TMZ show Lindsey Graham being loaded into an ambulance in the final moments of his life.



The FBI is investigating his death as speculation grows that he may have been poisoned by either Iran or Russia. pic.twitter.com/t9JHehKOQi July 12, 2026

Το πρακτορείο δέχθηκε επικρίσεις για τις φωτογραφίες που δημοσίευσε. Η Τεχεράν, πάλι, πανηγύρισε για τον θάνατο του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή.

«Ο Αζραήλ (ο Άγγελος του Θανάτου) είναι δίκαιος. Για ένα τέτοιο άτομο, του οποίου ολόκληρη η κληρονομιά της ζωής ήταν κακία και υποστήριξη στην επιθετικότητα, τίποτα άλλο παρά ένα σκοτεινό ιστορικό δεν θα μείνει στο μυαλό των ανθρώπων. «Ο θάνατος αυτού του θερμοκέφαλου και φαρμακόγλωσσου γερουσιαστή σίγουρα δεν θα κάνει την καρδιά κανενός ελεύθερου ανθρώπου να θρηνήσει».

«Ο λαός μας δεν θα θρηνήσει έναν άνθρωπο του οποίου η φιλοσοφία για τη ζωή ήταν η επιθετικότητα και ο εκφοβισμός (...) Ολόκληρη η ύπαρξή του ήταν κακόβουλη», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γκράχαμ, συγκλόνισε τις ΗΠΑ.

Ο Γκράχαμ πέθανε αργά το βράδυ του Σαββάτου, από καρδιακή πάθηση που προκλήθηκε από αρτηριοσκλήρωση, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του την Κυριακή. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα του ιατροδικαστή της Περιφέρειας της Κολούμπια, η ακριβής αιτία θανάτου ήταν «διαχωρισμός της αορτής» (ρήξη στην κύρια αρτηρία που μεταφέρει αίμα από την καρδιά), ως αποτέλεσμα της αρτηριοσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στο Reuters πως συνομίλησε με τον γερουσιαστή από τη Νότια Καρολίνα λίγα λεπτά πριν ο τελευταίος αισθανθεί αδιαθεσία. «Υπέστη καρδιακή προσβολή, ήταν πολύ καλός μου φίλος, η απώλειά του είναι συντριπτική», σημείωσε ο Τραμπ, ο οποίος έδωσε ήδη εντολή οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά κτίρια, στη μνήμη του.

Το Axios αναφέρει πως στην τελευταία τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Γκράχαμ ενημέρωσε τον Τραμπ για το πρόσφατο ταξίδι του στην Ουκρανία, καθώς και για το νομοσχέδιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκκρεμεί προς ψήφιση στη Γερουσία. Από την πλευρά του, ο Τραμπ φέρεται να του είπε πως ετοιμαζόταν να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, μετά τη νέα κλιμάκωση στο Στενό του Ορμούζ.

Άτομο που μίλησε με τον Γκράχαμ λίγο αργότερα ανέφερε ότι ο γερουσιαστής παραπονέθηκε πως δεν αισθανόταν καλά. Όταν ο συνομιλητής του τον προέτρεψε να αναζητήσει αμέσως ιατρική βοήθεια, ο Γκράχαμ απάντησε ότι θα το έκανε το πρωί της Κυριακής, μετά την προγραμματισμένη εμφάνισή του σε εκπομπή του NBC. Μάλιστα, αστειεύτηκε λέγοντας: «Δεν μπορώ να πεθάνω τώρα. Πρέπει να φροντίσω τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να τακτοποιήσω το θέμα του Ιράν και να προωθήσω την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας». Δυστυχώς, άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες αργότερα.

Πηγή: skai.gr

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