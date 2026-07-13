Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλει την «σκόπιμη στρατηγική» της Ρωσίας «για την καταστροφή του συστήματος υγείας» της Ουκρανίας, που είναι στόχος ρωσικών επιθέσεων από τον Φεβρουάριο 2022 και την έναρξη της επίθεσης της Μόσχας.

Σε έκθεση που έδωσε στην δημοσιότητα η οργάνωση έχει καταγράψει ανάμεσα στον Απρίλιο 2022 και τον Δεκέμβριο 2025 «περισσότερες από 20 επιθέσεις κατά δομών υγείας στις οποίες δραστηριοποιείται».

Οι επιθέσεις αυτές «μοιάζουν να εντάσσονται σε μία σκόπιμη, επαναλαμβανόμενη και μεθοδική» στρατηγική, συμπεραίνει η οργάνωση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει, από την πλευρά του, καταγράψει 2.811 επιθέσεις κατά υπηρεσιών υγείας ανάμεσα στον Φεβρουάριο 2022 και τα τέλη του 2025, υπενθυμίζουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, την ώρα που το υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας δηλώνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστρέψει περισσότερες από 2.500 ιατρικές εγκαταστάσεις κατά την ίδια περίοδο. Οι 327 από αυτές καταστράφηκαν ολοσχερώς.

«Το μοτίβο που αποκαλύπτει την πρόθεση»

«Οι επιθέσεις αυτές είναι υπερβολικά συστηματικές και υπερβολικά ακριβείς για να είναι τυχαίες. Οταν πλήττονται επανειλημμένως νοσοκομεία, όταν ασθενοφόρα γίνονται στόχος των drones ακριβείας, όταν ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σκοτώνεται κατά την μεταφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού με οχήματα που φέρουν ευκρινή σήμανση, δεν πρόκειται για σύμπτωση. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο και κάθε μοτίβο αποκαλύπτει πρόθεση», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο Robin Meldrum, συντονιστής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ουκρανία.

"Οι επιθέσεις αυτές αποτρέπουν όλο και περισσότερους πολίτες να αναζητήσουν περίθαλψη, κυρίως όταν πρόκειται για χρόνιες παθήσεις ή για θεραπείες που δεν είναι επείγοντος χαρακτήρα".

Ερευνα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε 187 πολίτες που ζουν κοντά στην γραμμή του μετώπου αποκάλυψε ότι το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι έχουν «πάντα» ή «τις περισσότερες φορές» πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη έχει περάσει από το 72% πριν από την ρωσική επίθεση στο 35%. Αντίθετα, το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι έχουν «σπανίως» ή «ποτέ» πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη πέρασε από το 7% στο 35%.

«Ασθενείς που πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη ή επιληψία βλέπουν την κατάστασή τους να επιδεινώνεται απουσία συνεχούς περίθαλψης ή διότι αποφεύγουν να προσφύγουν σε δομές υγείας που έχουν γίνει απροσπέλαστες ή υπερβολικά επικίνδυνες», σύμφωνα με του Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Τα υγειονομικά ιδρύματα που συνεχίζουν να λειτουργούν πάσχουν από σοβαρή έλλειψη προσωπικού και οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην ανατολική και την νότια Ουκρανία εργάζονται υπό την διαρκή απειλή των τηλεκατευθυνόμενων σε πραγματικό χρόνο drones FPV, που επιτρέπουν στους χειριστές να εντοπίζουν και να χτυπούν τους στόχους του με μεγάλη ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο.

Οι επιθέσεις των drones αντιπροσωπεύουν πλέον μεγάλο μέρος των τραυματισμών. «Τα drones προκαλούν πολλαπλά τραύματα, χτυπούν ταυτόχρονα πολλά άτομα και προκαλούν αύξηση των σοβαρών μολύνσεων και των περιστατικών σηψαιμίας», σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούν τα κράτη που έχουν επιρροή στην Ρωσία να την ασκήσουν για να απαιτήσουν τον τερματισμό κατά δομών υγείας». Η οργάνωση ζητά από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ερευνήσει εις βάθος τις επιθέσεις αυτές και να τις καταγγείλει δημόσια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.