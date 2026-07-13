Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ο αιφνίδιος θάνατος του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος από τον πιο ένθερμο επικριτή του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πιστούς συμμάχους του.

Ο Γκράχαμ πέθανε αργά το βράδυ του Σαββάτου, σε ηλικία 71 ετών, από καρδιακή πάθηση που προκλήθηκε από αρτηριοσκλήρωση, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του την Κυριακή. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα του ιατροδικαστή της Περιφέρειας της Κολούμπια, η ακριβής αιτία θανάτου ήταν «διαχωρισμός της αορτής» (ρήξη στην κύρια αρτηρία που μεταφέρει αίμα από την καρδιά), ως αποτέλεσμα της αρτηριοσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στο Reuters πως συνομίλησε με τον γερουσιαστή από τη Νότια Καρολίνα λίγα λεπτά πριν ο τελευταίος αισθανθεί αδιαθεσία. «Υπέστη καρδιακή προσβολή, ήταν πολύ καλός μου φίλος, η απώλειά του είναι συντριπτική», σημείωσε ο Τραμπ, ο οποίος έδωσε ήδη εντολή οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά κτίρια, στη μνήμη του.

Το Axios αναφέρει πως στην τελευταία τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Γκράχαμ ενημέρωσε τον Τραμπ για το πρόσφατο ταξίδι του στην Ουκρανία, καθώς και για το νομοσχέδιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκκρεμεί προς ψήφιση στη Γερουσία. Από την πλευρά του, ο Τραμπ φέρεται να του είπε πως ετοιμαζόταν να εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, μετά τη νέα κλιμάκωση στο Στενό του Ορμούζ.

Άτομο που μίλησε με τον Γκράχαμ λίγο αργότερα ανέφερε ότι ο γερουσιαστής παραπονέθηκε πως δεν αισθανόταν καλά. Όταν ο συνομιλητής του τον προέτρεψε να αναζητήσει αμέσως ιατρική βοήθεια, ο Γκράχαμ απάντησε ότι θα το έκανε το πρωί της Κυριακής, μετά την προγραμματισμένη εμφάνισή του σε εκπομπή του NBC. Μάλιστα, αστειεύτηκε λέγοντας: «Δεν μπορώ να πεθάνω τώρα. Πρέπει να φροντίσω τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να τακτοποιήσω το θέμα του Ιράν και να προωθήσω την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας». Δυστυχώς, άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες αργότερα.

Θερμός υποστηρικτής της Ουκρανίας και του Ισραήλ

Ο Γκράχαμ, ο οποίος επικεντρωνόταν επί δεκαετίες σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ήταν από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του Ισραήλ και της Ουκρανίας, καθώς και από τους πιο σκληρούς επικριτές του Ιράν στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε «βαθιά λυπημένος» από την είδηση, χαρακτηρίζοντας τον Γκράχαμ «αληθινό υπερασπιστή της ελευθερίας και των αξιών που κάνουν τον κόσμο μας ασφαλέστερο». Μόλις την περασμένη Παρασκευή, ο Γκράχαμ είχε συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Κίεβο, όπου συζήτησαν τις ανάγκες της ουκρανικής αεράμυνας και το πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικλ Μακόλ από το Τέξας, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, δήλωσε ότι ο θάνατος του Γκράχαμ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ψήφιση του νομοσχεδίου. «Ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τον Λίντσεϊ είναι να ψηφίσουμε το νομοσχέδιό του», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι «το Ισραήλ έχασε έναν από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του και εγώ έναν αγαπημένο φίλο». Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, ο Νετανιάχου αναμένεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να παραστεί στην κηδεία.

Η εποχή της σφοδρής σύγκρουσης με τον Τραμπ

Η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν πάντα ανέφελη. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016 –όπου ο Γκράχαμ ήταν ένας από τους διεκδικητές του χρίσματος των Ρεπουμπλικάνων– είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αν ορίσουμε υποψήφιο τον Τραμπ, θα καταστραφούμε… και θα το αξίζουμε». Μάλιστα, το 2015 είχε δηλώσει στο CNN ότι ο Τραμπ ήταν «ρατσιστής, ξενοφοβικός και θρησκευτικά μισαλλόδοξος».

Αργότερα, παρόλο που μετατράπηκε σε πιστό σύμμαχο και μόνιμο συμπαίκτη του στο γκολφ, ο Γκράχαμ δεν δίσταζε να διαφωνήσει δημόσια μαζί του. Χαρακτηριστική ήταν η αντίθεσή του στην απόφαση του Τραμπ να δώσει χάρη σε περίπου 1.500 υποστηρικτές του που επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, προειδοποιώντας τότε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα βία.

«Δεν συμφωνούσαν πάντα, αλλά έβρισκαν πάντα τον τρόπο να διατηρήσουν τη φιλία τους», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, συνάδελφος του Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα.

Μια μακρά πολιτική κληρονομιά

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ αναδείχθηκε στην κεντρική πολιτική σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν επιλέχθηκε ως ένας από τους κατηγόρους της Βουλής των Αντιπροσώπων στην ιστορική δίκη καθαίρεσης κατά του προέδρου Μπιλ Κλίντον. Αν και η Βουλή ψήφισε τη μομφή, η Γερουσία τελικά αθώωσε τον Κλίντον.

Πιο πρόσφατα, από τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, ο Γκράχαμ διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στη δικαστική αναμόρφωση που επιδίωκε ο Τραμπ, συντονίζοντας την επικύρωση περισσότερων από 200 ομοσπονδιακών δικαστών – μια συντηρητική κληρονομιά που αναμένεται να επηρεάσει τις επόμενες γενιές.

Το 2018 υπερασπίστηκε με πάθος τον Μπρετ Κάβανο, τον εκλεκτό του Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο, εν μέσω σφοδρών κατηγοριών εις βάρος του για σεξουαλική επίθεση. Σε συνέντευξή του στο CNN την Κυριακή, ο Τραμπ χαρακτήρισε εκείνη τη δυναμική υπεράσπιση ως την «καλύτερη στιγμή» της καριέρας του Γκράχαμ στη Γερουσία.

Πρώην δικηγόρος της Πολεμικής Αεροπορίας και μέλος της Εθνικής Φρουράς της Νότιας Καρολίνας, ο Γκράχαμ εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 1994, κατά τη διάρκεια της «Ρεπουμπλικανικής Επανάστασης». Το 2002 μεταπήδησε στη Γερουσία, αναλαμβάνοντας την έδρα που κατείχε για σχεδόν μισό αιώνα ο εμβληματικός υποστηρικτής του φυλετικού διαχωρισμού, Στρομ Θέρμοντ.

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ δεν παντρεύτηκε ποτέ και ζούσε μόνιμα στη Σενέκα της Νότιας Καρολίνας.

Πηγή: skai.gr

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