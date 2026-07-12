Τραμπ για τον θάνατο του Λίντσεϊ Γκράχαμ: Ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του γερουσιαστή των ΗΠΑ Λίντσεϊ Γκράχαμ την Κυριακή.

«Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους και γερουσιαστές που γνώρισα ποτέ, έχει πεθάνει! Δούλευε πάντα σκληρά και ήταν ένας αληθινός Αμερικανός πατριώτης. Ο Λίντσεϊ θα μας λείψει πάρα πολύ!!!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Πηγή: skai.gr

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