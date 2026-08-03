Financial Times: «Οι megafires αποκαλύπτουν το κόστος του υπερτουρισμού στην Ελλάδα»

Οι εκτεταμένες πυρκαγιές που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες αρκετές περιοχές της Ελλάδας δεν αποτελούν μόνο μία ακόμη φυσική καταστροφή.

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, αναδεικνύουν τις αδυναμίες που έχουν δημιουργηθεί σε πολλά ελληνικά νησιά, όπου η τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων ετών προχώρησε ταχύτερα από την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Πάρο, όπου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο του ΧΥΤΑ εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα περιστατικά του φετινού καλοκαιριού, οδηγώντας ακόμη και στη σύλληψη του δημάρχου και άλλων αρμόδιων στελεχών του δήμου στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας.

Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια συνεχίζεται.

Η φωτιά στην Πάρο και τα πρώτα ευρήματα

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που επικαλείται η εφημερίδα, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε μέσα σε περιφραγμένο χώρο του ΧΥΤΑ, όπου είχαν αποθηκευτεί ανακυκλώσιμα υλικά, κλαδιά και οικιακά απορρίμματα.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν η εστία συνδέεται με σωρούς ανακυκλώσιμων υλικών που είχαν παραμείνει στον χώρο μετά τη διακοπή λειτουργίας του ιδιωτικού κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων του νησιού την άνοιξη.

Μέχρι να βρεθεί νέα λύση, τα ανακυκλώσιμα συγκεντρώνονταν προσωρινά δίπλα στον ΧΥΤΑ προκειμένου να μεταφερθούν αργότερα στην Αθήνα.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του ήδη από το 2022, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα της αρμόδιας περιφερειακής αρχής διαχείρισης αποβλήτων.

Οι κάτοικοι προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια

Κάτοικοι και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων δηλώνουν στους Financial Times ότι είχαν επανειλημμένα επισημάνει τους κινδύνους.

Όπως αναφέρεται, δεν ήταν η πρώτη φορά που εκδηλωνόταν φωτιά στον χώρο, ενώ εύφλεκτα υλικά παρέμεναν αποθηκευμένα χωρίς επαρκή μέτρα πυροπροστασίας.

Κατά τους ίδιους, η εκδήλωση μιας μεγάλης πυρκαγιάς θεωρούνταν θέμα χρόνου.

Ο υπερτουρισμός αυξάνει την πίεση στις υποδομές

Η ανάλυση επισημαίνει ότι η Πάρος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των πιέσεων που προκαλεί ο υπερτουρισμός.

Παρότι ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού ανέρχεται σε περίπου 15.000 κατοίκους, κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου ένα εκατομμύριο αφίξεις μέσω αεροδρομίου και λιμανιού.

Η έντονη οικοδομική δραστηριότητα και η εκρηκτική ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχουν αυξήσει σημαντικά τον όγκο οικοδομικών αποβλήτων, παλαιών ηλεκτρικών συσκευών και πράσινων απορριμμάτων, ασκώντας πρόσθετη πίεση στο ήδη επιβαρυμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων.

Αυτοδιοικητικοί παράγοντες από τις Κυκλάδες υποστηρίζουν ότι το υφιστάμενο σύστημα ανακύκλωσης δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των νησιών, επισημαίνοντας ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ακόμη μεγαλύτερο τουριστικό φόρτο έχουν αναπτύξει αποτελεσματικότερες υποδομές.

Οι πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

Οι Financial Times υπενθυμίζουν ότι η Πάρος δεν ήταν η μοναδική περιοχή που επλήγη.

Ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην εξάπλωση των πυρκαγιών στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Άνδρο και τη Λέσβο, καταστρέφοντας δασικές και αγροτικές εκτάσεις, αλλά και πολύτιμους φυσικούς οικοτόπους, των οποίων η αποκατάσταση αναμένεται να απαιτήσει πολλά χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κρήτη, όπου χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί, χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες των πυρκαγιών, ενώ δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Σχεδιάζονται νέες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων

Το ελληνικό υπουργείο Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση νέας μονάδας ανάκτησης και ανακύκλωσης αποβλήτων για την Πάρο, μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Αντίστοιχες εγκαταστάσεις σχεδιάζονται επίσης για τη Μύκονο και τη Σύρο.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκο, οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030.

Μέχρι τότε, όπως επισημαίνεται, απαιτείται αυστηρή και υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και τη δημόσια ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

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