Η Κίνα αντιμέτωπη με καταστροφικές πλημμύρες λόγω του τυφώνα Μπάβι

Ο τυφώνας Μπάβι (Bavi) συνεχίζει να προκαλεί χάος στη Κίνα, καθώς μετά τη διπλή προσέγγισή του στις ανατολικές ακτές.

🚨 BREAKING: TYPHOON BAVI HITS EASTERN CHINA



Typhoon Bavi made landfall in Zhejiang Province late on July 11, bringing powerful winds, heavy rainfall and flooding across the region.



Nearly two million people were evacuated ahead of the storm, while roads were submerged, trees… pic.twitter.com/uRuu8kZGSF July 12, 2026

Oι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις μεταφέρθηκαν προς τις βόρειες και βορειοανατολικές επαρχίες, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, διακοπές στις μεταφορές και εγκλωβισμό χιλιάδων κατοίκων.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο των κινεζικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι εντυπωσιακές: δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρονται από τα ορμητικά νερά, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι κάτοικοι αναγκάζονται να μετακινούνται κολυμπώντας ή με σανίδες όρθιας κωπηλασίας (SUP), προκειμένου να φτάσουν σε ασφαλή σημεία.

NOW: A devastating situation is unfolding as Liulan Reservoir collapses following heavy rainfall from Typhoon Maysak in Hengzhou, Nanning, Guangxi, China. pic.twitter.com/vyuQn5nuyl — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 6, 2026

Today, massive waves topping 10 meters (33 feet) battered the coast of Zhejiang, China, as Typhoon Bavi slammed ashore. pic.twitter.com/HdvIrzInaJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 11, 2026

Το νερό ξεπέρασε τα δύο μέτρα στην επαρχία Χεμπέι

Η πιο δύσκολη κατάσταση καταγράφεται στην κομητεία Κουαντσένγκ (Kuancheng) της επαρχίας Χεμπέι, όπου η στάθμη του νερού ξεπέρασε σε αρκετούς δρόμους τα δύο μέτρα.

Η περιοχή των περίπου 240.000 κατοίκων, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Λουάν, βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτοφανείς πλημμύρες όταν ο ποταμός υπερχείλισε ύστερα από τις αδιάκοπες βροχοπτώσεις.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν από κατοίκους δείχνουν δεκάδες αυτοκίνητα να επιπλέουν, να συγκρούονται μεταξύ τους και στη συνέχεια να παρασύρονται από την ισχυρή ροή του νερού.

1.800 άνθρωποι παραμένουν αποκλεισμένοι

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV, περίπου 1.800 κάτοικοι χωριών της Κουαντσένγκ έχουν αποκλειστεί από τις πλημμύρες.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφαλής απομάκρυνση των πολιτών και η προσωρινή μετεγκατάστασή τους σε ασφαλείς περιοχές.

Παράλληλα, στην επαρχία Λιαονίνγκ εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός για αιφνίδιες πλημμύρες, ενώ σε αρκετές πόλεις πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων οδηγών και κατοίκων. Στην πόλη Σενγιάνγκ, αστυνομικοί χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από πλημμυρισμένα οχήματα, ενώ πολλά αυτοκίνητα βυθίστηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά στο νερό.

Διακοπές σε σιδηροδρόμους, σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες

Οι επιπτώσεις του Μπάβι δεν περιορίζονται μόνο στις πλημμύρες.

Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότερα από 30 σιδηροδρομικά τμήματα στην περιοχή της Σενγιάνγκ επηρεάστηκαν, τα σχολεία σε αρκετές βόρειες επαρχίες παρέμειναν κλειστά,

ενώ ανεστάλησαν οι δημόσιες δραστηριότητες και συγκεντρώσεις. Επίσης διακόπηκαν οι εργασίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου και επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία τους όπου κρίθηκε απαραίτητο.



Είχε προηγηθεί διπλή προσέγγιση στις ανατολικές ακτές

Ο Μπάβι έφθασε στην ανατολική Κίνα το βράδυ του Σαββάτου, πραγματοποιώντας δύο διαδοχικές προσεγγίσεις (landfall) στην επαρχία Ζετζιάνγκ, αρχικά κοντά στην πόλη Γιουχουάν και στη συνέχεια στην περιοχή της Γουενζού, με μέγιστους ανέμους περίπου 40 μέτρων ανά δευτερόλεπτο (144 χλμ./ώρα) κατά την είσοδό του στην ξηρά. Στη συνέχεια εξασθένησε σταδιακά σε τροπική καταιγίδα, χωρίς όμως να μειωθεί η ένταση των βροχοπτώσεων στο εσωτερικό της χώρας.

46 ποτάμια έχουν ήδη υπερβεί τα όρια ασφαλείας

Η κατάσταση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις κινεζικές αρχές, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 46 ποτάμια σε ολόκληρη τη χώρα έχουν υπερβεί τα όρια προειδοποίησης για πλημμύρες με μεγάλα τμήματα της βόρειας και ανατολικής Κίνας παραμένουν κορεσμένα από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ακόμη και μικρής διάρκειας καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν νέες αιφνίδιες πλημμύρες.



Νέες προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα

Το Κεντρικό Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο της Κίνας διατήρησε τις προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις στις επαρχίες Τζιλίν, Λιαονίνγκ, Χεμπέι, Σαντόνγκ, Τζιανγκσού και Ανχούι

και ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις με τη συνοδεία ισχυρών ανέμων έντασης 10 έως 11 μποφόρ σε τμήματα της Τζιανγκσού,με ριπές που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 117 χιλιόμετρα την ώρα, ακόμη και την πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών ανεμοστρόβιλων στις πιο ασταθείς περιοχές.



Η Κίνα αντιμέτωπη με διαδοχικά ακραία φαινόμενα

Ο Μπάβι είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει μέχρι στιγμής την ηπειρωτική Κίνα μέσα στο 2026 και έρχεται λίγες ημέρες μετά την τροπική καταιγίδα Maysak, η οποία προκάλεσε φονικές πλημμύρες στη νότια χώρα.

Κινέζοι επιστήμονες και μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φετινό καλοκαίρι εξελίσσεται σε ένα από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών, με την κλιματική αλλαγή και τις ωκεάνιες συνθήκες να ευνοούν την εμφάνιση ισχυρότερων τροπικών κυκλώνων και ακραίων βροχοπτώσεων, δοκιμάζοντας τις αντοχές των υποδομών και των συστημάτων πολιτικής προστασίας της χώρας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.