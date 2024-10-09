Συνεχίζονται οι μάχες στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου με την Χεζμπολάχ να στοχοποιεί σήμερα με πυρά πυροβολικού και πυραύλους Ισραηλινούς στρατιώτες στο χωριό Λαμπουνέχ που βρίσκεται στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ, ανέφερε σε μία ανακοίνωση της.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι εξουδετέρωσε δύο διαδόχους του δολοφονημένου ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Σειρήνες ακούστηκαν επίσης στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός προσθέτοντας ότι χθες και σήμερα, τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά στη διάρκεια της μάχης στο νότιο Λίβανο.

Αργά τη νύχτα οι IDF ανέφεραν ότι αναχαίτισαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που «εκτοξεύτηκε από τα ανατολικά», δηλαδή από το Ιράκ. Δεν ενεργοποιήθηκαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής πριν από την αναχαίτιση, κάτι που σύμφωνα με δήλωση του IDF ήταν «σύμφωνα με το πρωτόκολλο».

Η δήλωση του στρατού έρχεται λίγο αφότου η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, ένα δίκτυο πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση στο νότιο Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος όπως έγινε γνωστό θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία τις επόμενες ώρες με τον αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε χθες ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ εξουδετέρωσαν τους δύο διαδόχους του Χασάν Νασράλα.

