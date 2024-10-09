Γαλλία: Αν πραγματοποιηθούν οι απειλές του Ισραήλ θα έρθει χάος στον Λίβανο

Την αντίδραση της Γαλλίας προκάλεσε η απειλή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ο Λίβανος θα γνωρίσει «καταστροφές όπως αυτές που βλέπουμε στη Γάζα», εάν δεν απαλλαγεί από την Χεζμπολάχ.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε ότι «αν αυτή η πρόκληση υλοποιηθεί, θα μπορούσε να σύρει τον Λίβανο, μια χώρα φιλική προς τη Γαλλία, που είναι ήδη τόσο εύθραυστη, στο χάος».

Ταυτόχρονα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα ασφάλειας για το Ισραήλ, από αυτά που επικρατούσαν πριν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο».

Τα ισραηλινά αντίποινα εναντίον του Ιράν θα είναι «θανατηφόρα, ακριβή και αναπάντεχα», δηλώνει ο υπουργός Άμυνας

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ εμφανίστηκε σήμερα να λέει ότι τα αντίποινα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν για την πυραυλική του επίθεση θα είναι «θανατηφόρα, ακριβή και αναπάντεχα», σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Αφού περιέγραψε την πυραυλική επίθεση του Ιράν την 1η Οκτωβρίου ως αποτυχημένη, ο Γκάλαντ δήλωσε: «Οποιοσδήποτε μας επιτίθεται, θα πληγεί και θα πληρώσει ένα τίμημα. Η επίθεσή μας θα είναι θανατηφόρα, ακριβής και πάνω απ' όλα αναπάντεχη, δεν θα καταλάβουν τι συνέβη και πώς συνέβη, θα δουν τα αποτελέσματα», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

