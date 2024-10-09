«Υπάρχει μόνο μια δύναμη στον κόσμο που πολεμά το Ιράν αυτή τη στιγμή, το Ισραήλ», ανέφερε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συνέδριο διάσκεψης των προέδρων.

Και προσέθεσε: «Ωστόσο, δεν είναι μόνο δική μας μάχη, είναι η μάχη για την ελευθερία του κόσμου».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ:

«Υπάρχει μόνο μια δύναμη στον κόσμο που πολεμά το Ιράν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μόνο μια δύναμη στον κόσμο που στέκεται εμπόδιο στις κατακτήσεις του Ιράν. Και αυτή η δύναμη είναι το Ισραήλ. Αν δεν πολεμήσουμε, θα πεθάνουμε. Ωστόσο, δεν πρόκειται για έναν αγώνα αποκλειστικά δικό μας, αλλά για ένα αγώνα που αφορά όλο τον πολιτισμένο κόσμο.

Συναντάμε αρκετές δικτατορίες ανά τον κόσμο, είναι όλες δεινές. Αυτή η δικτατορία, όμως, είναι διαφορετική, επειδή θέλει να μας γυρίσει πίσω σε μια σκοτεινή εποχή. Θέλουν να μας καταστρέψουν, εμάς και όλους τους άλλους. Εμάς πρώτους, επειδή στεκόμαστε εμπόδιο στον δρόμο τους για να κατακτήσουν όλη τη Μέση Ανατολή, αλλά θέλουν να υποτάξουν τον κόσμιο και να τον γυρίσουν σε σκοτεινές εποχές.

Όταν έρχεστε να συνδράμετε εδώ, πράγμα το οποίο εκτιμάται δεόντως, δεν είναι μόνο ένδειξη αδελφότητας στον Εβραϊκό λαό και στο εβραϊκό κράτος, αλλά στον ίδιο τον πολιτισμό».

Πηγή: skai.gr

