Η Χαμάς δίνει αγώνα στη Γάζα και για την Τουρκία, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική οργάνωση αλλά για αντιστασιακή οργάνωση.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο επικός αγώνας της Χαμάς στη Γάζα είναι ταυτόχρονα και για την Τουρκία. Γνωρίζουμε πολύ, πάρα πολύ καλά ότι ο παλαιστινιακός λαός υπερασπίζεται την ανθρωπότητα και την τιμή των μουσουλμάνων ενάντια στη συμμορία της γενοκτονίας. Ενώ κάποιοι στη χώρα μας συκοφαντούσαν τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση, εμείς, από τις πρώτες μέρες της γενοκτονίας, χωρίς κανένα δισταγμό, είπαμε ότι η Χαμάς είναι οι "Εθνικές Δυνάμεις" της Παλαιστίνης» -μία αναφορά που παραπέμπει στις δυνάμεις του τουρκικού στρατού στη διάρκεια του Μικρασιατικού Πολέμου και όταν είχε πρωτοειπωθεί από τον Τούρκο πρόεδρο, πέρυσι, είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις της κεμαλικής και -όχι μόνο- αντιπολίτευσης.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε επίσης ότι «όσο περνάνε οι ημέρες διογκώνεται ο υλικός και ηθικός απολογισμός των σφαγών» και «μεγαλώνει ο κίνδυνος της εξάπλωσης του πολέμου και σε άλλες χώρες της περιοχής μας».

Όσον αφορά την πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, την περασμένη εβδομάδα, ο Ταγίπ Ερντογάν περιορίστηκε να πει ότι κλιμάκωσε τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου, αποφεύγοντας είτε να τη στηρίξει, είτε να την καταδικάσει:

«Το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα, το γειτονικό Ιράν απάντησε στις κλιμακούμενες επιθέσεις του Ισραήλ, αύξησε τον κίνδυνο μιας περιφερειακής σύγκρουσης περισσότερο από ποτέ. Παρακολουθούμε από πολύ κοντά αυτή την ένταση, όπου σχεδόν κάθε μέρα ξεπερνιέται ένα νέο όριο και λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του κράτους και του έθνους μας».

Διευκρίνισε δε ότι «πάντα κρατούσαμε τη χώρα μας μακριά από τις περιφερειακές εντάσεις. Υπήρξαμε μεταξύ εκείνων που προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά και όχι εκείνων που της έριχναν βενζίνη. Διατηρούμε την ίδια στάση και σήμερα».

Το Ισραήλ ενεργεί, υποστήριξε ο Ταγίπ Ερντογάν, «ως σιωνιστική τρομοκρατική οργάνωση διαπράττοντας την πιο βάναυση γενοκτονία του αιώνα στη Γάζα. Δεν πρέπει να έχετε καμία αμφιβολία για αυτό. Το Ισραήλ είναι μια σιωνιστική τρομοκρατική οργάνωση. Η πρόσκληση του σφαγέα της Γάζας, του σιωνιστή Νετανιάχου, στο αμερικανικό Κογκρέσο και το χειροκρότημα που δέχτηκε με πάθος και επί πολλά λεπτά είναι το πιο απτό παράδειγμα. Η ιστορία δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή τη μαύρη στιγμή».

Ο Τούρκος πρόεδρος επέμεινε και στην διατυπωμένη εδώ και καιρό θέση του ότι ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία λέγοντας «Ο Νετανιάχου και το δολοφονικό του δίκτυο κάνουν "άπιαστα" όνειρα και εισέρχονται σε μια πολύ επικίνδυνη περιπέτεια. Η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά τι θέλουν να κάνουν. Μπορούμε επίσης να δούμε και πολύ καθαρά τον απώτερο στόχο τους. Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός 'Αμυνας ενημέρωσαν λεπτομερώς τους βουλευτές μας για το θέμα αυτό στην κλειστή συνεδρίαση του Κοινοβουλίου μας. Και οι δύο υπουργοί μας αποκάλυψαν την κατάσταση στην περιοχή με κάθε σαφήνεια σε όσους μπορούν να κατανοήσουν».

Αναφερόμενος στην κουρδική οργάνωση PYD, που ελέγχει τη βόρεια Συρία και ταυτίζει η Άγκυρα με το ΡΚΚ που δρα κατά της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Εμείς δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ ως προς την ασφάλεια της Τουρκίας. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν "χειρουργικές επεμβάσεις" στην περιοχή μας και στα εδάφη μας όποιο και αν είναι το κόστος. Η Τουρκία έχει με το παραπάνω τη δύναμη να αποτρέψει τις επεκτατικές φιλοδοξίες, όσους επιβουλεύονται τα εδάφη της πατρίδας και τις κατακτητικές προθέσεις τους που αυξάνονται. Το λέω ανοιχτά και ξεκάθαρα. Η αυταπάτη της Γης της Επαγγελίας θα είναι μια μεγάλη απογοήτευση και ήττα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

