Η Γερουσία επικύρωσε σήμερα τον διορισμό του Ρεπουμπλικάνου πρώην κυβερνήτη Μάικ Χάκαμπι στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τον επέλεξε κυρίως λόγω της εγγύτητάς του με ισραηλινούς κύκλους που υποστηρίζουν τον εποικισμό των παλαιστινιακών εδαφών.

«Λατρεύει το Ισραήλ και τον λαό του Ισραήλ, και αντιστρόφως, ο λαός του Ισραήλ τον λατρεύει. Ο Μάικ θα εργαστεί ακατάπαυστα για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή», είχε δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ όταν διόρισε αυτόν τον 69χρονο βαπτιστή πάστορα ως πρεσβευτή.

Η Γερουσία επικύρωσε τον διορισμό του Χάκαμπι με 53 ψήφους έναντι 46, τοποθετώντας έναν ένθερμο φιλοϊσραηλινό συντηρητικό σε υψηλή θέση εν μέσω του πολέμου στη Γάζα και των σχέσεων που περιπλέκονται λόγω των αμερικανικών δασμών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ικανοποίησε ένα μακροχρόνιο αίτημα του ισραηλινού κράτους μεταφέροντας την πρεσβεία των ΗΠΑ από το Τελ-Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

Πρόσωπο της συντηρητικής χριστιανικής δεξιάς και γνωστός πολέμιος των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, ο Μάικ Χάκαμπι διετέλεσε κυβερνήτης του Άρκανσο, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ 1996 και 2007 και διεκδίκησε δύο φορές το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές, ειδικότερα το 2016 όταν το κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η κόρη του, η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, ήταν εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, προτού γίνει η ίδια κυβερνήτρια του Άρκανσο.

Το 2017, καθώς βρισκόταν σε έναν εβραϊκό οικισμό, ο Χάκαμπι είχε δηλώσει: «Η κατεχόμενη Δυτική Όχθη δεν υπάρχει. Υπάρχει η Ιουδαία και η Σαμάρεια», αναφέροντας τη βιβλική ονομασία της περιοχής που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί.

«(Εβραϊκός) οικισμός δεν υπάρχει. Υπάρχουν κοινότητες, γειτονιές, πόλεις. Η κατοχή, δεν υπάρχει», πρόσθεσε.

Όταν ανακοινώθηκε ο διορισμός του, ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Μπεζαλέλ Σμότριτς εξήρε «έναν υποστηρικτή της διαδικασίας του εποικισμού».

Η επικύρωση του διορισμού του λαμβάνει χώρα καθώς έπειτα από δύο μήνες εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ο ισραηλινός στρατός ξανάρχισε στις 18 Μαρτίου τη στρατιωτική του επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, απ' όπου το παλαιστινιακό κίνημα εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επιθέσεις την 7η Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ακλόνητος υποστηρικτής του Ισραήλ ο ίδιος, δέχτηκε πρόσφατα στον Λευκό Οίκο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι δύο ηγέτες διαβεβαίωσαν ότι εργάζονται για μια νέα συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα καταστήσει δυνατή την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται ακόμη από τη Χαμάς.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο Τραμπ προκάλεσε θύελλα διεθνών αντιδράσεων προτείνοντας την ιδέα οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας για να την ανοικοδομήσουν και να την μετατρέψουν σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής». Επανέλαβε ότι οι κάτοικοί της θα μπορούσαν να μετακινηθούν προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία, δύο χώρες που απέρριψαν αυτή την επιλογή.

Πηγή: skai.gr

