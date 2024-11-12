Ο στρατός του Ισραήλ ανακοινώνει τους θανάτους 4 μελών του στη Λωρίδα της Γάζας

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο τεσσάρων μελών τους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου εξαπέλυσαν νέα επίθεση την 6η Οκτωβρίου, αυξάνοντας σε 376 τον επίσημο απολογισμό των ισραηλινών απωλειών στον παλαιστινιακό θύλακο αφότου άρχισαν οι χερσαίες επιχειρήσεις εκεί, την 27η Οκτωβρίου 2023.

«Εξουσιοδοτήθηκε η δημοσιοποίηση των ονομάτων των τεσσάρων στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας» χθες Δευτέρα, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Πηγή: skai.gr

