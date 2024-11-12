Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα θα ελέγχει και τα δυο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ορκιστεί και αναλάβει τα καθήκοντά του την 20ή Ιανουαρίου 2025, σύμφωνα με νέα πρόβλεψη της εταιρεία ανάλυσης εκλογικών αποτελεσμάτων Decision Desk HQ χθες Δευτέρα, κάτι που θα του επιτρέψει να προωθήσει απρόσκοπτα την πολιτική του, από τη μείωση φόρων ως τη συρρίκνωση του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού, μεταξύ άλλων.

Οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν ήδη εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Γερουσία (τουλάχιστον 52-46), σύμφωνα με την πρόβλεψη της Edison Research. Χθες, η DDHQ εκτίμησε πως το θα καταλάβει τουλάχιστον 218 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ μένουν ακόμη να κριθούν οκτώ.

Στην πρώτη θητεία του κ. Τραμπ (2017-2021), το σημαντικότερο επίτευγμά του χαρακτηρίστηκε η σαρωτική μείωση φόρων, μέτρο που θεωρητικά εκπνέει τον επόμενο χρόνο.

Η νομοθεσία για αυτό, όπως και ο νόμος που προώθησε ο Δημοκρατικός διάδοχός του Τζο Μπάιντεν για τις υποδομές, ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, εγκρίθηκαν όταν τα κόμματά τους έλεγχαν και τα δυο σώματα του Κογκρέσου.

Αντίθετα, τα δυο χρόνια που τα δυο σώματα του αμερικανικού κοινοβουλίου ήταν μοιρασμένα, ο κ. Μπάιντεν δυσκολεύτηκε να εξασφαλίσει την επικύρωση νόμων και ακόμη και το βασικότερο, την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη λειτουργία της ομοσπονδιακής δημόσιας διοίκησης.

Η ισχνή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων στην κάτω Βουλή παρουσιάστηκε σε αρκετές περιπτώσεις διχασμένη: απέπεμψε τον πρώην πρόεδρο του σώματος Κέβιν Μακάρθι και σε αρκετές περιπτώσεις αψήφησε τον διάδοχό του, τον «speaker» Μάικ Τζόνσον.

Ωστόσο, ο έλεγχος του κ. Τραμπ στο κόμμα και στους αντάρτες βουλευτές μοιάζει να γίνεται ολοένα μεγαλύτερος.

Την εξουσία του θα υποστηρίξει επίσης η αποφασιστική πλειοψηφία των συντηρητικών στο Ανώτατο Δικαστήριο (6-3), όπου είχε διορίσει τρία μέλη.

Το νέο Κογκρέσο θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα αναλάβει καθήκοντα την 3η Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

