Της Αθηνάς Παπακώστα

Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ρίχνει τη σκιά της και στη Σύνοδο Κορυφής στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, όπου οι ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών συζήτησαν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Εν αντιθέσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες που ανησυχούν εξαιτίας του απρόβλεπτου χαρακτήρα του νεοεκλεγέντα Αμερικανού προέδρου, τα αραβικά κράτη του Κόλπου τείνουν να τον… βλέπουν περισσότερο ως μία δύναμη σταθερότητας για την περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του προεδρικής θητείας, ο Ντόναλντ Τραμπ καλλιέργησε προσωπικές σχέσεις με τους ηγέτες των αραβικών χωρών. Προσέφερε ισχυρή αμυντική υποστήριξη στις χώρες τους και, την ίδια στιγμή, απέφευγε να τους ασκήσει κριτική για την επαναλαμβανόμενη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στη νέα εποχή Τραμπ, τα αραβικά κράτη αναμένουν η νέα αμερικανική ηγεσία να βοηθήσει, ώστε να πάψει ο εν εξελίξει πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Θα ήθελαν όμως, επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες να αυξήσουν την οικονομική τους υποστήριξη προς την περιοχή.

Το 2017, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε το Ριάντ για την πρώτη του επίσκεψη ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο εξωτερικό και μέχρι και σήμερα οι σχέσεις του με τον πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, παραμένουν θερμές.

Ενδεικτικά αξίζει να σταθούμε στο γεγονός, ότι δύο εβδομάδες περίπου πριν τη διεξαγωγή των αμερικανικών εκλογών ο τότε υποψήφιος για την προεδρία Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη στο αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ – Αραμπίγια και αποκάλεσε τον ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας «φίλο» και «οραματιστή», ενώ ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν ήταν ένας από τους πρώτους ξένους ηγέτες που κάλεσε στο τηλέφωνο τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να τον συγχαρεί για τη νίκη του.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι κατά την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, αναστατώνοντας τον αραβικό κόσμο και ικανοποιώντας το Τελ Αβίβ. Ταυτόχρονα, κατάφερε δύο αραβικά έθνη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, χωρίς την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος τους περί αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους, εγκαινιάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις διπλωματικές τους σχέσεις με Ισραήλ.

Για πολλούς, σήμερα, η επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο θα δώσει στο Ισραήλ περισσότερη ελευθερία κινήσεων – ακόμη και να χτυπήσει τις πετρελαϊκές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ωστόσο, μπορεί ο Νετανιάχου να τονίζει ότι το Ισραήλ απέκτησε «τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο», στην περιοχή όμως έχουν αλλάξει ορισμένα – σημαντικά – πράγματα.

Εν τη… απουσία Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, εκτός από τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην περιοχή, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν έβαλαν στην άκρη τις «αιώνιες» διαφορές τους και μάλιστα έπειτα από μεσολάβηση της Κίνας, του μεγάλου ανταγωνιστή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την περασμένη Κυριακή δε, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας επισκέφθηκε την ιρανική πρωτεύουσα για να συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του με σκοπό την εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Την ίδια στιγμή, χθες, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, χαρακτήρισε το Ιράν ως «αδελφή Δημοκρατία» και κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί την εδαφική κυριαρχία του και να απόσχει από κάθε επίθεση κατά του ιρανικού εδάφους.

Πώς θα χειριστεί ο Ντόναλντ Τραμπ την προσέγγιση Ριάντ - Τεχεράνης και μάλιστα τη στιγμή που η παρτίδα σκάκι στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να παίζεται; Θα καταφέρει να κάνει ρουά επεκτείνοντας τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»; Ή θα καταλήξει χωρίς τον βασιλιά του;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.