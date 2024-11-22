Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όρισε τη βετεράνο εισαγγελέα Παμ Μπόντι ως τη νέα του επιλογή για γενικό εισαγγελέα, λίγες ώρες αφότου ο Ματ Γκατζ αποσύρθηκε από υποψήφιος υπουργός Δικαιοσύνης.

Το όνομά της άρχισε να κυκλοφορεί σχεδόν αμέσως αφού ο πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικανών αποσύρθηκε με μια πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες να λέει ότι άρχισαν να ακούν ότι ο Τραμπ κλίνει προς την ανακοίνωση της επιλογής της νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης. Αν και ο Τραμπ πάντα συμπαθούσε τον Μπόντι, έχει επίσης στενούς δεσμούς και με άλλους που θα μπορούσαν να καλύψουν τη θέση , συμπεριλαμβανομένης της νέας αρχηγού του προσωπικού της Σούζι Γουάιλς και του νομικού του συμβούλου Μπόρις Έπστεϊν. Ωστόσο, ο Τραμπ συναντήθηκε προσωπικά με την Μπόντι στο Μαρ-α-Λάγκο πριν της προτείνει επίσημα τη θέση, είπε στο CNN μια πηγή που γνωρίζει το θέμα. Ο εκλεγμένος πρόεδρος την ενημέρωσε για την επιλογή το βράδυ της Πέμπτης στο θέρετρο, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές.

Ποια είναι η Παμ Μπόντι

Η Μπόντι έχει μακρά ιστορία στην επιβολή του νόμου και στο παρελθόν υπηρέτησε ως γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα. Επί μακρόν σύμμαχος του Τραμπ, η Μπόντι ήταν μέλος της νομικής του ομάδας κατά τη διάρκεια της πρώτης του παραπομπής σε δίκη στη Γερουσία και επίσης τον υποστήριξε δημοσίως εμφανιζόμενη στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης του στη Νέα Υόρκη.

«Η Παμ ήταν εισαγγελέας για σχεδόν 20 χρόνια, όπου ήταν πολύ σκληρή με τους βίαιους εγκληματίες και έκανε τους δρόμους ασφαλείς για τις οικογένειες της Φλόριντα», είπε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώνοντας την επιλογή του.

Η Μπόντι ήταν επίσης κοντά στον Τραμπ από την εκστρατεία του το 2016, λέγοντας στους ψηφοφόρους σε πρόσφατη συγκέντρωση του Τραμπ ότι τον θεωρεί «φίλο».

Το 2019, εντάχθηκε στον Λευκό Οίκο για να επικεντρωθεί στην «προληπτική αποστολή μηνυμάτων παραπομπής», υπηρετώντας τόσο ως νομικός σύμβουλός του όσο και ως δικηγόρος υπεράσπισης κατά την πρώτη του παραπομπή - κατά την οποία αθωώθηκε.

Συνέχισε να είναι μέλος της νομικής ομάδας του Τραμπ το 2020 καθώς υπήρξαν ψευδείς ισχυρισμοί ότι οι εκλογές είχαν «κλαπεί» από τον Τραμπ λόγω νοθείας των ψηφοφόρων.

Υπηρέτησε επίσης στην Επιτροπή Οπιοειδών και Κατάχρησης Ναρκωτικών του Τραμπ και πιο πρόσφατα ήταν επικεφαλής του νομικού σκέλους του Ινστιτούτου America First Policy, ενός συντηρητικού think tank που ιδρύθηκε από πρώην μέλη του προσωπικού του Τραμπ.

Εάν επικυρωθεί από τη Γερουσία, η Μπόντι θα γίνει επικεφαλής επιβολής του νόμου της χώρας, υπεύθυνη για τους περισσότερους από 115.000 υπαλλήλους του υπουργείου Δικαιοσύνης και τον προϋπολογισμό περίπου 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, θα παίξει βασικό ρόλο στην προσπάθεια υλοποίησης της υπόσχεσης του Τραμπ να τιμωρήσει τους πολιτικούς του εχθρούς μόλις αναλάβει τα καθήκοντά της. Υπήρξε έντονος επικριτής των ποινικών υποθέσεων εναντίον του Τραμπ, καθώς και του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ, ο οποίος απήγγειλε κατηγορίες στον Τραμπ σε δύο ομοσπονδιακές υποθέσεις.

«Για πάρα πολύ καιρό, το κομματικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει οπλιστεί εναντίον μου και άλλων Ρεπουμπλικανών - Όχι πια», έγραψε ο Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης.

«Η Παμ θα εστιάσει εκ νέου το Υπουργείο Δικαιοσύνης στον επιδιωκόμενο σκοπό του, στο να καταπολεμήσει το έγκλημα και να κάνει την Αμερική ασφαλή ξανά» συνέχισε.

