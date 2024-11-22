Αμερικανός επενδυτής προσπαθεί να αγοράσει τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2

Ένας Αμερικανός επενδυτής με ιστορικό συναλλαγών στη Ρωσία ζήτησε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να του επιτρέψει να υποβάλει προσφορά για τον αγωγό Nord Stream 2 που έχει γίνει στόχος σαμποτάζ, εάν αυτός βγει σε δημοπρασία στο πλαίσιο της διαδικασίας πτώχευσης, σύμφωνα με την Wall Street Journal.
Ο Stephen P. Lynch πέρασε δύο δεκαετίες κάνοντας επιχειρήσεις στη Μόσχα και τώρα θέλει να αγοράσει τον αγωγό φυσικού αερίου που περνάει από τη Ρωσία στη Γερμανία.
Ο Lynch έχει υποστηρίξει σε Αμερικανούς αξιωματούχους και νομοθέτες ότι η αμερικανική ιδιοκτησία του αγωγού θα προσφέρει μοχλό πίεσης σε τυχόν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και θα εξυπηρετήσει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των ΗΠΑ.
- Η Ρωσία ζητάει μετανάστες - «Είμαστε λίγοι, έχουμε ανάγκη εργατικά χέρια» είπε ο Πεσκόφ
- Θρησκευτικός εμφύλιος στο βορειοδυτικό Πακιστάν: Σουνίτες επιτέθηκαν σε οικογένειες σιιτών - Τουλάχιστον 43 νεκροί
- Καμμία διπλωματία... Ο Μακρόν χαρακτήρισε την κυβέρνηση της Αϊτής εντελώς ηλίθια - Viral το «κρυφό» βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.