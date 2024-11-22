Λογαριασμός
Αμερικανός επενδυτής προσπαθεί να αγοράσει τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2

Για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ μοχλό πίεσης σε τυχόν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Nord Stream

Ένας Αμερικανός επενδυτής με ιστορικό συναλλαγών στη Ρωσία ζήτησε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να του επιτρέψει να υποβάλει προσφορά για τον αγωγό Nord Stream 2 που έχει γίνει στόχος σαμποτάζ, εάν αυτός βγει σε δημοπρασία στο πλαίσιο της διαδικασίας πτώχευσης, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Ο Stephen P. Lynch πέρασε δύο δεκαετίες κάνοντας επιχειρήσεις στη Μόσχα και τώρα θέλει να αγοράσει τον αγωγό φυσικού αερίου που περνάει από τη Ρωσία στη Γερμανία.

Ο Lynch έχει υποστηρίξει σε Αμερικανούς αξιωματούχους και νομοθέτες ότι η αμερικανική ιδιοκτησία του αγωγού θα προσφέρει μοχλό πίεσης σε τυχόν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και θα εξυπηρετήσει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Nord Stream 2 Nord Stream ΗΠΑ Ρωσία
