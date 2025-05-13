Λογαριασμός
Ιράν: Οι γείτονές μας να «υπερβούν την ουδετερότητα» - Προειδοποίηση για αντίποινα στις ΗΠΑ

Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά του Ιράν θα οδηγήσει νομοτελειακά σε αντίποινα, προειδοποίησε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων

Ιράν: Οι γείτονές μας να «υπερβούν την ουδετερότητα»

Οι γείτονες του Ιράν θα πρέπει να «υπερβούν την ουδετερότητα» και να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας της περιοχής, δήλωσε την Τρίτη ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Μοχάμεντ Μπαγκέρι, ενόσω ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιοδεύει τα κράτη του Κόλπου

Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά του Ιράν θα οδηγήσει νομοτελειακά σε αντίποινα, προειδοποίησε τις ΗΠΑ ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. 

