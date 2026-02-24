Η πρώτη επιλογή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) με την Τεχεράνη είναι πάντα η διπλωματία, αλλά είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία εάν χρειαστεί, διεμήνυσε την Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.



«Η πρώτη επιλογή του προέδρου Τραμπ είναι πάντα η διπλωματία. Αλλά όπως έχει δείξει... είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη θανατηφόρα βία του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών εάν χρειαστεί», προειδοποίησε η Καρολάιν Λέβιτ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Ο πρόεδρος είναι πάντα αυτός που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις εδώ».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έχει προγραμματίσει να ενημερώσει τους κορυφαίους επικεφαλής του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο αργότερα την Τρίτη, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Ρούμπιο αναμένεται να ενημερώσει τους νομοθέτες για το Ιράν, δήλωσε στο Reuters μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουνκοντά στις ιρανικές ακτές ενόψει πιθανών επιθέσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία υπενθυμίζει το Reuters. Ο Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου δήλωσε ότι δίνει στην Τεχεράνη περίπου 10 έως 15 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία.Ο Τραμπ θα μπορούσε να αναφερθεί στις απειλές του για πλήγματα κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του προγράμματος στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης την Τρίτη το βράδυ.

