Το Ιράν βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Κίνα για την αγορά αντιπλοϊκών πυραύλων κρουζ, σύμφωνα με έξι άτομα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν μεγάλη ναυτική δύναμη κοντά στις ιρανικές ακτές ενόψει πιθανών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σημειώνει το Reuters.

Η συμφωνία για τους κινεζικής κατασκευής πυραύλους CM-302 πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, αν και δεν έχει συμφωνηθεί ημερομηνία παράδοσης, ανέφεραν οι πηγές. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι έχουν εμβέλεια περίπου 290 χιλιομέτρων και έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποφεύγουν τα αμυντικά συστήματα πλοίων πετώντας χαμηλά και με υψηλή ταχύτητα. Η ανάπτυξή τους θα ενίσχυε σημαντικά τις δυνατότητες πλήγματος του Ιράν και θα αποτελούσε απειλή για τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή, δήλωσαν δύο ειδικοί οπλικών συστημάτων.

Οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα για την αγορά των πυραυλικών συστημάτων, που ξεκίνησαν τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια, επιταχύνθηκαν έντονα μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα έξι άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, μεταξύ των οποίων τρεις αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν από την ιρανική κυβέρνηση καθώς και τρεις αξιωματούχοι ασφαλείας.

Καθώς οι συνομιλίες έμπαιναν στο τελικό τους στάδιο το περασμένο καλοκαίρι, ανώτεροι Ιρανοί στρατιωτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι ταξίδεψαν στην Κίνα, μεταξύ αυτών και ο Μασούντ Οραέι, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους ασφαλείας. Η επίσκεψη του Οραέι δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως.

«Είναι πλήρης αλλαγή των δεδομένων αν το Ιράν αποκτήσει υπερηχητική ικανότητα να επιτίθεται σε πλοία στην περιοχή», δήλωσε ο Danny Citrinowicz, πρώην αξιωματικός των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών και νυν ανώτερος ερευνητής για το Ιράν στο think tank Institute for National Security Studies του Ισραήλ. «Αυτοί οι πύραυλοι είναι πολύ δύσκολο να αναχαιτιστούν», σημείωσε.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει πόσοι πύραυλοι περιλαμβάνονται στην πιθανή συμφωνία, πόσα έχει συμφωνήσει να πληρώσει το Ιράν ή αν η Κίνα θα προχωρήσει τελικά στη συμφωνία δεδομένης της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

«Το Ιράν έχει στρατιωτικές και συμφωνίες ασφαλείας με τους συμμάχους του και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες», δήλωσε αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών στο Reuters.

Σε σχόλιο που εστάλη μετά τη δημοσίευση, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν γνώριζε για τις συνομιλίες σχετικά με πιθανή πώληση πυραύλων που ανέφερε το Reuters. Το κινεζικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Κίνας σχετικά με το πυραυλικό σύστημα όταν ρωτήθηκε από το Reuters. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι «είτε θα κάνουμε συμφωνία είτε θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό όπως την τελευταία φορά», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, αναφερόμενος στην τρέχουσα αντιπαράθεση με το Ιράν.

Οι πύραυλοι θα συγκαταλέγονταν στα πιο προηγμένα στρατιωτικά συστήματα που θα μεταβιβάζονταν στο Ιράν από την Κίνα και θα αψηφούσαν το εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών που επιβλήθηκε αρχικά το 2006. Οι κυρώσεις ανεστάλησαν το 2015 στο πλαίσιο πυρηνικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους και επιβλήθηκαν εκ νέου τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων κοντά στο Ιράν

Η πιθανή πώληση θα υπογράμμιζε τη βαθύτερη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ιράν σε μια στιγμή αυξημένης περιφερειακής έντασης, περιπλέκοντας τις προσπάθειες των ΗΠΑ να περιορίσουν το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και να αναχαιτίσουν τις πυρηνικές του δραστηριότητες. Θα σηματοδοτούσε επίσης την αυξανόμενη προθυμία της Κίνας να επιβληθεί σε μια περιοχή που για καιρό κυριαρχείται από την αμερικανική στρατιωτική ισχύ.

Η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία πραγματοποιούν ετήσιες κοινές ναυτικές ασκήσεις και πέρσι το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε αρκετές κινεζικές οντότητες για την προμήθεια χημικών ουσιών στο Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης και τη χρήση τους στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Η Κίνα απέρριψε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν γνώριζε τις υποθέσεις που αναφέρονται στις κυρώσεις και ότι εφαρμόζει αυστηρά τους ελέγχους εξαγωγών σε προϊόντα διπλής χρήσης.

Κατά τη φιλοξενία του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στον Ιρανό ηγέτη ότι «η Κίνα υποστηρίζει το Ιράν στη διαφύλαξη της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής αξιοπρέπειας».

Η Κίνα απέστειλε μαζί με τη Ρωσία και το Ιράν κοινή επιστολή στις 18 Οκτωβρίου δηλώνοντας ότι θεωρούν εσφαλμένη την απόφαση επαναφοράς των κυρώσεων.

«Το Ιράν έχει γίνει πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΠΑ από τη μία πλευρά και της Ρωσίας και της Κίνας από την άλλη», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους που ενημερώθηκαν από την ιρανική κυβέρνηση για τις διαπραγματεύσεις.

Η συμφωνία έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν αρμάδα σε απόσταση αναπνοής από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και της ομάδας κρούσης του. Το USS Gerald R. Ford και τα πλοία που το συνοδεύουν κατευθύνονται επίσης προς την περιοχή. Τα δύο πλοία μαζί μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα από 5.000 άτομα προσωπικό και 150 αεροσκάφη.

«Η Κίνα δεν θέλει να δει ένα φιλοδυτικό καθεστώς στο Ιράν», δήλωσε ο Citrinowicz. «Αυτό θα αποτελούσε απειλή για τα συμφέροντά τους. Ελπίζουν ότι το υφιστάμενο καθεστώς θα παραμείνει», επεσήμανε.

Ο Τραμπ δήλωσε στις 19 Φεβρουαρίου ότι δίνει στο Ιράν 10 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ειδάλλως θα έρθει αντιμέτωπο με τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εξαντλημένο οπλοστάσιο

Η αγορά των CM-302 θα αποτελούσε σημαντική ενίσχυση για το ιρανικό οπλοστάσιο, το οποίο αποδυναμώθηκε από τον περσινό πόλεμο, δήλωσε ο Pieter Wezeman, ανώτερος ερευνητής στο Stockholm International Peace Research Institute.

Η κρατική κινεζική εταιρεία China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) προωθεί τον CM-302 ως τον καλύτερο αντιπλοϊκό πύραυλο στον κόσμο, ικανό να βυθίσει αεροπλανοφόρο ή αντιτορπιλικό. Το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε πλοία, αεροσκάφη ή χερσαία οχήματα και μπορεί επίσης να πλήξει στόχους στην ξηρά.

Η CASIC δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Το Ιράν βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις για την απόκτηση κινεζικών αντιαεροπορικών συστημάτων, αντιβαλλιστικών όπλων και όπλων κατά δορυφόρων, ανέφεραν οι έξι πηγές.

Η Κίνα ήταν σημαντικός προμηθευτής όπλων στο Ιράν τη δεκαετία του 1980, αλλά οι μεγάλης κλίμακας μεταφορές όπλων μειώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 υπό το βάρος της διεθνής πίεσης. Τα τελευταία χρόνια, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει κινεζικές εταιρείες ότι παρέχουν υλικά σχετιζόμενα με την κατασκευή πυραύλων στο Ιράν, αλλά δεν έχουν κατηγορήσει δημόσια την Κίνα για την προμήθεια ολοκληρωμένων πυραυλικών συστημάτων.

