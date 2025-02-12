ΗΠΑ: Η Γερουσία επιβεβαίωσε την Γκάμπαρντ ως επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών

Η Γερουσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την Τούλσι Γκάμπαρντ ως διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, αφότου Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες που αρχικά είχαν αμφισβητήσει την εμπειρία και την κρίση της υποστήριξαν την υποψηφιότητά της.

Η Γκάμπαρντ θεωρούνταν μια (ακόμα) αντισυμβατική επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για την επίβλεψη και τον συντονισμό των 18 διαφορετικών υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας, δεδομένων των προηγούμενων φιλορωσικών σχολίων της, μια συνάντησης που είχε με τον έκπτωτο πλέον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ και την παλαιότερη υποστήριξή της στον Έντουαρντ Σνόουντεν.

Η Γκάμπαρντ, με θητεία στον στρατό και πρώην βουλευτής των Δημοκρατικών από τη Χαβάη, επιβεβαιώθηκε με ψήφους 52-48, με τους Δημοκρατικούς να αντιτίθενται στον διορισμό της στην έντονα διχασμένη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν μικρή πλειοψηφία. Το μόνο «όχι» από έναν Ρεπουμπλικανό προήλθε από τον γερουσιαστή Μιτς ΜαΚόνελ του Κεντάκι.

