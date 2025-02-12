Αριθμός ρεκόρ δημοσιογράφων σκοτώθηκαν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους σε όλο τον κόσμο το 2024, ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (Committee to Protect Journalists - CPJ), σημειώνοντας ότι το Ισραήλ ευθύνεται για περίπου το 70% των θανάτων αυτών.

Πάνω από 124 δημοσιογράφοι σε 18 χώρες έχασαν τη ζωή τους το 2024, το πιο θανατηφόρο έτος για δημοσιογράφους και εργαζόμενους σε μέσα ενημέρωσης από τότε που η Επιτροπή ξεκίνησε να συγκεντρώνει τους απολογισμούς αυτούς πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, τόνισε σε ανακοίνωσή της η CPJ.

Η CPJ τόνισε ότι ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ευθύνεται για τους θανάτους 85 δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό, με την Επιτροπή να κατηγορεί το Ισραήλ ότι προσπαθεί να καταπνίξει τις έρευνες για περιστατικά, να επιρρίψει την ευθύνη σε δημοσιογράφους και να αγνοήσει το καθήκον του να ζητήσει από τους ανθρώπους να λογοδοτήσουν για τις δολοφονίες.

Σε αίτημα για να σχολιάσει τον απολογισμό της CPJ, ο ισραηλινός στρατός (IDF) τόνισε ότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς πληροφορίες για τα φερόμενα περιστατικά και ότι ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να τα ελέγξει, προσθέτοντας ότι λαμβάνει όλα τα επιχειρησιακά εφικτά μέτρα για να μετριάσει τη ζημιά σε δημοσιογράφους και άμαχους πολίτες.

«Οι IDF δεν στόχευσε ποτέ, και δεν πρόκειται ποτέ να στοχεύσει σκόπιμα δημοσιογράφους», τόνισε ο ισραηλινός στρατός.

Ο αριθμός των δημοσιογράφων και των εργαζομένων σε μέσα ενημέρωσης που σκοτώνονται κάθε χρόνο κατά την άσκηση του έργου τους, αυξάνεται κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια - 102 σκοτώθηκαν το 2023 και 69 σκοτώθηκαν το 2022, σύμφωνα με τη CPJ. Το προηγούμενο ρεκόρ θανάτων κατεγράφη το 2007, όταν 113 δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους, σχεδόν οι μισοί λόγω του πολέμου στο Ιράκ, ανέφερε η Επιτροπή.

Στο Σουδάν και στο Πακιστάν κατεγράφη ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν το 2024.

«Η σημερινή είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος να είναι κανείς δημοσιογράφος στην ιστορία της CPJ», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων, Τζόντι Γκίνσμπεργκ.

«Ο πόλεμος στη Γάζα είναι πρωτοφανής ως προς τον αντίκτυπο που έχει ένας πόλεμος σε δημοσιογράφους και καταδεικνύει μια σημαντική επιδείνωση των παγκόσμιων κανόνων για την προστασία των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες ζώνες, αλλά απέχει πολύ από το να είναι το μόνο μέρος που κινδυνεύουν δημοσιογράφοι».

Η CPJ ανέφερε ότι κατέγραψε μια «ανησυχητική αύξηση του αριθμού των στοχευμένων δολοφονιών», προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 24 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν εσκεμμένα λόγω της δουλειάς τους πέρυσι, μεταξύ άλλων στην Αϊτή, στο Μεξικό, στη Μιανμάρ, στο Σουδάν και αλλού. Είπε ότι έχει τεκμηριώσει τουλάχιστον 10 περιπτώσεις στοχευμένων δολοφονιών από το Ισραήλ.

Η Επιτροπή είπε ότι ερευνά επίσης άλλες 20 δολοφονίες στις οποίες πιστεύει ότι το Ισραήλ μπορεί να έχει στοχοποιήσει συγκεκριμένα δημοσιογράφους.

Τουλάχιστον έξι δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής το 2025, συμπλήρωσε η Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

