Η Νίκι Χέιλι επισήμως υποψήφια για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, κόντρα στον Τραμπ

Η πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας και πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Νίκι Χέιλι, ανακοίνωσε σήμερα επισήμως την υποψηφιότητά της για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2024, κόντρα στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ενθουσιαστείτε! Ώρα για μια νέα γενιά! Ξεκινάμε», αναφερει η Χέιλι στο πρώτο της προεκλογικό βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter.

Get excited! Time for a new generation. Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP

Αν κερδίσει το χρίσμα, θα γίνει η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των Ρεπουμπλικάνων που θα είναι υποψήφια για Πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς και η πρώτη μη λευκή υποψήφια του κόμματος.

Η Νότια Καρολίνα είναι ιστορικά η τρίτη πολιτεία στη σειρά στις εσωτερικές εκλογές για την ανάδειξη του προεδρικού υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών και συχνά παίζει μεγάλο ρόλο στην κούρσα. Η Χέιλι, ως επικεφαλής της πολιτείας από το 2011 έως το 2017, είναι δημοφιλής εκεί, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Ενώ κατεβαίνει στην κούρσα ως αουτσάιντερ - οι περισσότερες εθνικές δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η υποστήριξή της βρίσκεται σε μονοψήφια ποσοστά - η Χέιλι έχει αποκτήσει φήμη στους πολιτικούς κύκλους ότι φτάνει στην κορυφή σε μάχες δύσκολες για να τις κερδίσεις.

