Μπορέλ για ένταλμα σύλληψης Νετανιάχου: Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη-μέλη

Ο Ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας αναφέρθηκε στα εντάλματα μέσω ανάρτησής του στο Χ

Μπορέλ

«Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη-μέλη» ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ για τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ειδικότερα, ο Ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ:

«Σημειώνω την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, τον πρώην υπουργό Γκάλαντ και τον ηγέτη της Χαμάς Ντέιφ. Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη του Καταστατικού της Ρώμης, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ».

