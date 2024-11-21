Μπορέλ για ένταλμα σύλληψης Νετανιάχου: Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη-μέλη

«Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη-μέλη» ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ για τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ειδικότερα, ο Ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ:

«Σημειώνω την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, τον πρώην υπουργό Γκάλαντ και τον ηγέτη της Χαμάς Ντέιφ. Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη του Καταστατικού της Ρώμης, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ».

I take note of the decision of the @IntlCrimCourt to issue arrest warrants for Israel PM Netanyahu, former Minister Gallant, and Hamas leader Deif.



These decisions are binding on all States party to the Rome Statute, which includes all EU Member States. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 21, 2024

Πηγή: skai.gr

