Μια καταιγίδα στα ανοικτά των ακτών βορειοδυτικά των ΗΠΑ και του δυτικού Καναδά πλήττει την περιοχή φέρνοντας ισχυρούς ανέμους, πλημμύρες και χιόνι σε πάνω από 7 εκατομμύρια κατοίκους που ζουν σε πολιτείες κατά μήκος του Ειρηνικού Ωκεανού.

🌀 BOMB CYCLONE THREATENS CANADA AND US🌀



🇺🇸 A storm forming off the northwest coast of the United States is expected to bring strong winds, flooding, and snow to over seven million people in states bordering the Pacific Ocean.



⚡ According to @NWSWPC, the storm began affecting… pic.twitter.com/Wflje6BJDz November 20, 2024

Όπως μεταδίδει το BBC, η καταιγίδα έχει προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς και οι ισχυροί άνεμοι έχουν ρίξει δέντρα.

Τουλάχιστον ένα άτομο - μια γυναίκα κοντά στο Σιάτλ - πέθανε.

Ο «κυκλώνας βόμβας» - όπως τον αποκαλούν οι μετεωρολόγοι - έχει προκληθεί από την ταχεία πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης στις ακτές, γεγονός που έχει εντείνει ραγδαία το μετεωρολογικό σύστημα.

Άνεμοι, βροχές και χιόνια αναμένονται όλη την εβδομάδα

Η σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε πτώση δέντρων με αποτέλεσμα να καταστραφούν σπίτια και να κλείσουν δρόμοι στην Ουάσιγκτον.

Whoahh! This is Bellevue in Washington. A bomb cyclone is wreaking havoc in the northwest U.S. and Canada, toppling trees and cutting power to hundreds of thousands. One death reported.pic.twitter.com/5Zg8MFBHCf — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 20, 2024

Μια γυναίκα πέθανε όταν ένα δέντρο έπεσε σε καταυλισμό αστέγων στο Lynwood, βόρεια του Seattle της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν και διακοπές ρεύματος. Το πρωί της Τετάρτης, περισσότερα από 600.000 σπίτια στην Ουάσιγκτον έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με το poweroutage.us. Περίπου 15.000 κάτοικοι αντιμετώπισαν διακοπές στην Καλιφόρνια.

Πολλά σχολεία στην Ουάσιγκτον αναμένεται να κλείσουν ή να αντιμετωπίσουν προβλήματα.

«Δέντρα πέφτουν σε όλη την πόλη, με πολλά να πέφτουν σε σπίτια», έγραψε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Bellevue της Ουάσιγκτον σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν μπορείτε, κατευθυνθείτε στον χαμηλότερο όροφο που μπορείτε και μείνετε μακριά από τα παράθυρα. Μην βγείτε έξω αν μπορείτε να το αποφύγετε.»

Στη βόρεια Καλιφόρνια, το Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού των ΗΠΑ (WPC) δήλωσε ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος υπερβολικής βροχόπτωσης και προειδοποίησε για ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο αναμένεται να έχει έως και 20 εκατοστά βροχής.

Η καταιγίδα έχει επίσης επεκταθεί μέχρι τον Καναδά, όπου ο άνεμος είναι το κύριο μέλημα και ριπές έως και 160 χλμ./ώρα έχουν αναφερθεί στα ανοικτά των ακτών του νησιού Βανκούβερ. Περίπου 140.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα στη Βρετανική Κολομβία, σύμφωνα με την αρμόδια Αρχή.

Τι είναι ο κυκλώνας - βόμβα;

Ο κυκλώνας βόμβας είναι ένας όρος που δίνουν οι μετεωρολόγοι σε μια καταιγίδα που φαίνεται να εντείνεται γρήγορα, με την πίεση αέρα να πέφτει σε τουλάχιστον 24 millibars σε 24 ώρες.

Unbelievable satellite imagery of the rapidly deepening bomb cyclone off the West Coast and the associated Category 4/5 atmospheric river that will bring enormous amounts of rain to Northern California and southern Oregon. pic.twitter.com/gHmz4T2aOm — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) November 19, 2024

Αναφέρονται ως κυκλώνες - βόμβες λόγω της «εκρηκτικής» ισχύος αυτών των καταιγίδων που προκαλούνται από την ταχεία πτώση της πίεσης.

Η καταιγίδα φέρνει μαζί της μια σειρά από καιρικές συνθήκες, που κυμαίνονται από χιονοθύελλες, έντονες καταιγίδες έως έντονες βροχοπτώσεις.

Αυτά τα καιρικά φαινόμενα δεν είναι ασυνήθιστα για αυτήν την εποχή του χρόνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.