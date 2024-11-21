Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε συνεπιβάτη της σε πτήση

Τις πρώτες βοήθειες σε συνεπιβάτη της, που αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας πρόσφερε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια πτήσης – η οποία ήταν γιατρός στο επάγγελμα πριν ασχοληθεί με την πολιτική.

Όπως μεταδίδει το Politico, κατά την επιστροφή της από τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στις Βρυξέλλες η πρόεδρος της Κομισιόν έσπευσε να παράσχει ιατρική βοήθεια στον επιβάτη, όταν το πλήρωμα ρώτησε από το μεγάφωνο αν υπάρχει κάποιος γιατρός στο αεροσκάφος.

«Όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό του αεροσκάφους ρώτησε αν κάποιος επιβάτης έχει ιατρικές γνώσεις», επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποντέστα. Και ως εκ τούτου η Φον ντερ Λάιεν «βοήθησε τον επιβάτη που αντιμετώπιζε το πρόβλημα μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους, όταν ανέλαβε το εκεί ιατρικό προσωπικό», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως η ελβετική εφημερίδα 20 Minuten ήταν η πρώτη που ανέφερε το περιστατικό.

