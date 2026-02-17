Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να προμηθεύουν την Ευρώπη με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε χαμηλές τιμές, δήλωσε την Τρίτη στο Παρίσι ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

«Μπορούμε να συνεχίσουμε να προμηθεύουμε την Ευρώπη σε πολύ χαμηλές τιμές; Απολύτως, για όσο μπορούμε να προβλέψουμε», ανέφερε σε συνέδριο που διοργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

Ο Ράιτ προειδοποίησε ωστόσο ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα θα μπορούσε να καταστήσει υπερβολικά ριψοκίνδυνες τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. «Οι σχετικές επιβαρύνσεις θα καθιστούσαν πολύ ριψοκίνδυνη την εξαγωγή φυσικού αερίου στην Ευρώπη», δήλωσε. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός εφαρμόζεται σε εισαγόμενα προϊόντα όπως ο χάλυβας και το τσιμέντο και δεν αφορά προς το παρόν τις εισαγωγές φυσικού αερίου ή LNG.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα επανεκκινήσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου εντός της χώρας, εν μέρει σε συνεργασία με εταίρους στη Γαλλία. Τον περασμένο μήνα, ο γαλλικός όμιλος πυρηνικών καυσίμων Orano εξασφάλισε χρηματοδότηση 900 εκατ. δολαρίων από το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας για την κατασκευή μονάδας εμπλουτισμού ουρανίου στο Τενεσί.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας εκτίμησε επίσης ότι έως το τέλος του έτους η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας θα αυξηθεί κατά «αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια ημερησίως». Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Ουάσιγκτον για τις αλλαγές στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν χρειάζονται ένα σενάριο καθαρών μηδενικών εκπομπών (net zero) από τον IEA».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.