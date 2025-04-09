Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ζήτησε χθες Τρίτη το βράδυ από την κυβέρνηση και τη γενική εισαγγελέα να καταλήξουν σε συμβιβασμό αναφορικά με την αποπομπή του επικεφαλής της Σιν Μπετ, του Ρόνεν Μπαρ, έπειτα από μια μακρά ακροαματική διαδικασία στη διάρκεια της οποίας εξέτασε τη νομιμότητα της αμφιλεγόμενης απόφασης.

“ Δίνουμε διορία μέχρι μετά το (εβραϊκό) Πάσχα (σ.σ. που ολοκληρώνεται στις 19 Απριλίου) για να βρεθεί ένας δημιουργικός συμβιβασμός”, προτού το Δικαστήριο αποφανθεί, δήλωσε ο πρόεδρός του, ο δικαστής Γιτζάκ Αμίτ.

Η ακροαματική διαδικασία για την εξέταση της προσφυγής κατά της αποπομπής του Μπαρ από τη Σιν Μπετ ξεκίνησε χθες το πρωί. Μετά την αντιπαράθεση υποστηρικτών και αντιπάλων της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάνου, το δικαστήριο αποφάσισε να διώξει από την αίθουσα το κοινό και συνέχισε τη διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών.

Με κίνδυνο να αναζωπυρώσει τον διχασμό στην ισραηλινή κοινωνία, ο Νετανιάχου αποφάσισε στις 21 Μαρτίου να αποπέμψει τον Μπαρ, δηλώνοντας ότι έχει χάσει κάθε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Αμέσως κατατέθηκαν πέντε προσφυγές κατά της αποπομπής του επικεφαλής Εσωτερικής Ασφάλειας και το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ζήτησε ήδη από την ίδια ημέρα την αναστολή της εφαρμογής της απόφασης της κυβέρνησης.

Με βάση τη χθεσινή απόφαση του Δικαστηρίου, ο Μπαρ “ θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση”, αν και επέτρεψε στην κυβέρνηση Νετανιάχου να αναζητήσει υποψήφιους διαδόχους του, απαγορεύοντας ωστόσο οποιαδήποτε “ ανακοίνωση διορισμού”.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε “ περίεργη” την απόφαση αυτή. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να απομακρύνει τον Μπαρ από επικεφαλής της Σιν Μπετ ως τις 10 Απριλίου, το αργότερο.

Στην αποπομπή Μπαρ αντιτίθεται κυρίως η ισραηλινή αντιπολίτευση, θεωρώντας ότι αποτελεί ένδειξη των αυταρχικών τάσεων του Νετανιάχου, αλλά και η γενική εισαγγελέας του Ισραήλ Γκάλι Μπαχαράβ-Μιαρά, η οποία έχει χαρακτηρίσει την απόφαση της κυβέρνησης “ θεμελιωδώς φαύλη” και “ κηλιδωμένη από τη σύγκρουση προσωπικών συμφερόντων του πρωθυπουργού”.

Ο δικηγόρος της κυβέρνησης Ζίον Αμίρ κατήγγειλε “ τις καθαρά πολιτικά υποκινούμενες προσφυγές”.

“ Η απόφαση να μπει τέλος στη θητεία του αρχηγού της Σιν Μπετ είναι θεμελιωδώς φαύλη, κηλιδωμένη από σύγκρουση προσωπικών συμφερόντων του πρωθυπουργού λόγω των ποινικών ερευνών που αφορούν οικείους του, και θα οδηγήσει" στην πολιτικοποίηση της θέσης αυτής, εκτίμησε η Μπαχαράβ-Μιαρά σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

Η Μιαρά δημοσίευσε σε αυτή την ανακοίνωση τη λεπτομερή γνωμοδότηση που η ίδια διαβίβασε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ με την οποία αιτιολογεί τα πορίσματά της.

Από την πλευρά του ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνηση μπορεί να αποφασίζει κατά βούληση να διορίζει και να αποπέμπει τον επικεφαλής της Σιν Μπετ, στον οποίο προσάπτει ότι δεν κατάφερε να εμποδίσει την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Με επιστολή του προς το Ανώτατο Δικαστήριο ο Μπαρ εκτίμησε ότι η αποπομπή του συνδέεται περισσότερο με το γεγονός ότι δεν υπέκυψε στις πιέσεις του Νετανιάχου και όχι με τις ικανότητές του. Παράλληλα ο επικεφαλής της Σιν Μπετ κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι προσπάθησε να τον χρησιμοποιήσει για να καθυστερήσει τη διεξαγωγή της εις βάρος του δίκης για διαφθορά, με τον Νετανιάχου να απαντά ότι πρόκειται για “ ψεύδη”.

Η ισραηλινή αντιπολίτευση και μια ΜΚΟ εκτιμούν ότι η απόφαση της κυβέρνησης προήλθε από την επιθυμία του Νετανιάχου να απαλλαγεί από τον επικεφαλής της υπηρεσίας που διενεργεί την έρευνα για την υπόθεση που έχει ονομαστεί “ Κατάργκεϊτ”, στην οποία εμπλέκονται συνεργάτες και πρόσωπα του περιβάλλοντος του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Τομέρ Ναόρ, του Κινήματος για την Τιμιότητα της Εξουσίας που κατέθεσε μία από τις προσφυγές, δήλωσε χθες στο AFP ότι το κίνημά του ζήτησε από το δικαστήριο “ να θυμηθεί ότι ο Ρόνεν Μπαρ είναι επικεφαλής της Σιν Μπετ και υπεύθυνος για την έρευνα για την υπόθεση Κατάργκεϊτ”.

Η Ντάφνε Μπαράκ- Ερέζ, μία από τους τρεις δικαστές που έχουν αναλάβει την υπόθεση, πρότεινε στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης του Ανώτατου Δικαστηρίου να αναβληθεί η αποπομπή του Μπαρ μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για την υπόθεση Κατάργκεϊτ, προκειμένου να πάψει να υφίσταται “ σύγκρουση συμφερόντων”, στο οποίο ο Αμίρ απάντησε ότι στέλνει “ ένα επικίνδυνο μήνυμα”.

“ Κάθε ένας στη Σιν Μπετ θα γνωρίζει ότι για να παραμείνει στη θέση του, αρκεί να ξεκινήσει μία έρευνα”, εκτίμησε ο δικηγόρος της κυβέρνησης.

Η απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου να αποπέμψει τον επικεφαλής της Σιν Μπετ και να ξεκινήσει διαδικασία για την αποπομπή της γενικής εισαγγελέως της χώρας, όπως και να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα έπειτα από δύο μήνες εκεχειρίας, έχουν αναζωπυρώσει το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ.

