Τραγικό θάνατο είχε μια 27χρονη Τουρκάλα καλλονή, η Γκιουλέρ Ερντογάν καθώς στην προσπάθειά της να διαφύγει από την αστυνομία, έπεσε από γέφυρα.

Το μοντέλο που είχε αναδειχτεί «Μις Ευρώπη – Κόσοβο» είχε βραδινή έξοδο με φίλους και επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση στην πόλη Γκιρεσούν. Την σταμάτησαν σε μπλόκο και διαπιστώθηκε πως οδηγούσε μεθυσμένη και μάλιστα το αλκοόλ στο αίμα της ήταν τριπλάσιο από το προβλεπόμενο.

Τότε, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό της και έτρεξε προς μια γέφυρα, πιθανώς γιατί φοβήθηκε πως θα έχει προβλήματα με την δικαιοσύνη.

Εκεί, κατά πληροφορίες τουρκικών μέσων, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 15 μέτρων σε έναν αυτοκινητόδρομο έξι λωρίδων.

Μάλιστα, μετά την πτώση της, παρασύρθηκε και από ένα διερχόμενο αυτοκίνητο. Πλάνα που έχουν κυκλοφορήσει, δείχνουν τεράστια κινητοποίηση των Αρχών, με πολλά αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα να καταφθάνουν στο σημείο.

Bayram tatili için memleketi Giresun'a gelen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, iddiaya göre alkollü olarak polis kontrol noktasına girdi.



Otomobilini bırakıp yaya olarak kaçan Güler Erdoğan, üst geçitten yola düşerek hayatını kaybetti.



(DHA) pic.twitter.com/RQ0xDSwg2r — gdh (@gundemedairhs) April 3, 2025

Όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η Γκιουλέρ Ερντογάν κηρύχθηκε νεκρή επί τόπου.

Η τουρκική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το δυστύχημα.

Πηγή: skai.gr

