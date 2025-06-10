Χάος στο Λος Άντζελες: Ο Τραμπ στέλνει άλλους 2.000 εθνοφρουρούς και 700 πεζοναύτες στην Καλιφόρνια

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η ένταση ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, αυτής του Λος Άντζελες, κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με κατοίκους να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τη βίαιη καταστολή σε κοινότητες μεταναστών.

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και χθες, Δευτέρα, ενόσω οικογένειες μεταναστών που παραμένουν υπό κράτηση απηύθυναν έκκληση στις ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους.

Για το θέμα έχει τοποθετηθεί ακόμη και ο ΟΗΕ ζητώντας «αποκλιμάκωση» και προειδοποιώντας ακόμη και για κίνδυνο «στρατιωτικοποίησης» της κατάστασης.

Στους δρόμους του Λος Άντζελες έχουν ήδη κινητοποιηθεί περίπου 1.000 μέλη της Εθνοφρουράς, ενώ το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναπτύσσει άλλους 2.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς και ενεργοποιεί 700 πεζοναύτες στην περιοχή του Λος Άντζελες, σε μία πρωτοφανή κίνηση χρήσης στρατιωτικών δυνάμεων για την καταστολή εσωτερικών ταραχών.

Burnt remains of Waymo autonomous vehicles lined a street in Los Angeles after being set on fire during anti-ICE protests on Sunday. LAPD declared an unlawful assembly as demonstrators halted and ignited the vehicles. pic.twitter.com/0vedmCoqOM — CBS News (@CBSNews) June 9, 2025

Από την πλευρά της, η αστυνομία έχει κάνει ήδη χρήση χημικών και κρότου λάμψης, ενώ μέλη της πυροβολούν με πλαστικές σφαίρες για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος διαδηλωτών.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να συλλάβει τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια και μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος κατέθεσε αγωγή σε βάρος της κυβέρνησης λέγοντας ότι η ανάπτυξη της εθνοφρουράς είναι παράνομη και παραβιάζει την κυριαρχία της πολιτείας και την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Ο Νιούσομ χαρακτήρισε τον Τραμπ «δικτάτορα».

Με σύλληψη απείλησε, επίσης, τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια αλλά και τη δήμαρχο του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας και ο «τσάρος των συνόρων», Τομ Χόμαν με τον Νιούσομ να απαντά με ειρωνεία λέγοντας «ξέρει που να με βρει» ενώ νωρίτερα είχε κάνει λόγο για «βήμα προς τον αυταρχισμό» κατηγορώντας για το χάος τον Αμερικανό πρόεδρο.

Είναι η πρώτη φορά από το 1992 και τις ταραχές στο Λος Άντζελες που Αμερικανός πρόεδρος δίνει εντολή στην Εθνοφρουρά να καταστείλει διαδηλώσεις και η πρώτη φορά από το 1965 που αυτό συμβαίνει δίχως να έχει λάβει, πρώτα, αίτημα από τις Αρχές σε επίπεδο Πολιτείας.

VIDEO: Los Angeles residents respond to President Donald Trump's deployment of National Guard troops to the US city, where protesters clashed with security forces during a weekend of unrest over federal immigration raids pic.twitter.com/6ygOEhSQYc — AFP News Agency (@AFP) June 9, 2025

Η κατάσταση είναι έκρυθμη με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο να παραμένει αμετακίνητος στη θέση του και χαρακτηρίζει την απόφαση ανάπτυξης μελών της Εθνοφρουράς ως «εξαιρετική» υπογραμμίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Λος Άντζελες θα είχε «εξαφανιστεί».

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εντείνει την αντιμεταναστευτική της πολιτική με τη δεύτερη θητεία Τραμπ στον Λευκό Οίκο να έχει αρχίσει από νωρίς με μπαράζ συλλήψεων παράτυπων μεταναστών σε σπίτια, χώρους εργασίας, σχολεία ή ακόμη και εκκλησίες.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ΑCLU) οι συλλήψεις στο Λος Άντζελες έγιναν έπειτα από επιδρομές σε διαφορετικές τοποθεσίες δίχως εντάλματα και αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 200 άνθρωποι παραμένουν υπό κράτηση.

Στην κομητεία του Λος Άντζελες κατοικούν 3,5 εκατομμύρια μετανάστες, οι οποίοι αποτελούν το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού με την ίδια την πόλη να υπερηφανεύεται πως αποτελεί καταφύγιο των πολιτικών δικαιωμάτων τα οποία παραδοσιακά υπερασπιζεται.

«Είδα πώς πέρασαν στον πατέρα μου χειροπέδες δένοντάς τον από τη μέση και από τους αστράγαλούς του», έλεγε γυναίκα που υπήρξε μάρτυρας μίας εκ των επιδρομών της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE), ενώ μία άλλη υπογράμμιζε πως είδε ιδίοις όμμασι τον πόνο των οικογενειών που έκλαιγαν και ούρλιαζαν για τους αγαπημένους τους χωρίς να γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν για να τους βοηθήσουν.

Η δήμαρχος του Λος Αντζελες καλεί τους διαδηλωτές να μην πέσουν στην παγίδα Τραμπ και να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται ειρηνικά ενόσω 700 πεζοναύτες ετοιμάζονται να αναπτυχθούν στους δρόμους της δεύτερης μεγαλύτερης σε πληθυσμό πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.