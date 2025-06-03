Ήταν λίγο πριν μπει το νέο έτος όταν μια είδηση έκανε άνω-κάτω τον λαμπερό κόσμο του Χόλιγουντ: η Μπλέικ Λάιβλι κατηγόρησε τον Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων «It Ends With Us» και μια περίεργη νομική διαμάχη ξεκίνησε από τότε.

Η 37χρονη ηθοποιός φάνηκε -αρχικά- να έχει όλο τον κόσμο με το μέρος της. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, το κλίμα άρχισε να αλλάζει. Η Τέιλορ Σουίφτ γύρισε την πλάτη της στην ηθοποιό, ενώ πολλοί διάσημοι «απέσυραν» τη στήριξή τους.

Blake Lively Seeks to Drop Two Claims in Legal Battle With Director Justin Baldoni



LOS ANGELES — Actress Blake Lively has moved to withdraw two of her allegations against director Justin Baldoni in their ongoing legal dispute stemming from the film It Ends With Us.



Lively, who… pic.twitter.com/9NuOaiDegm — Blunt Critique (@blunt_critique) June 3, 2025

Το σίγουρο είναι ότι η υπόθεση έχει μέλλον ακόμα, καθώς ο 41χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει υποβάλει αγωγή ύψους 400 εκατ. δολαρίων, κατηγορώντας την Μπλέικ Λάιβλι και τον Ράιαν Ρέινολντς ότι χρησιμοποίησαν τη δύναμή τους για να επηρεάσουν καταστάσεις. Και τώρα ήρθε μια ακόμα ανατροπή στη νομική διαμάχη, καθώς η γνωστή ηθοποιός απέσυρε τις κατηγορίες για ψυχική οδύνη σε βάρος του Μπαλντόνι.

Ωστόσο, όπως εξήγησε η νομική της ομάδα, αυτό έγινε για άλλους λόγους. Οι δικηγόροι του σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή του «It Ends With Us» ζήτησαν πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους και τις ψυχιατρικές γνωματεύσεις της Μπλέικ Λάιβλι, κάτι που η ίδια δεν ήθελε. Έτσι, «αναγκάστηκε» να αποσύρει τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Blake Lively drops two claims against Justin Baldoni https://t.co/cN7pulLmVd — BBC News (World) (@BBCWorld) June 3, 2025

«Είναι μια συνηθισμένη διαδικασία και ένα τυπικό βήμα της προετοιμασίας της δίκης. Αυτό που φάνηκε είναι ότι η ομάδα του Τζάστιν Μπαλντόνι είναι απεγνωσμένη για δημοσιότητα», δήλωσε η πλευρά της ηθοποιού, ξεκαθαρίζοντας ότι η πελάτισσά τους δεν κάνει πίσω. «Η Μπλέικ Λάιβλι συνεχίζει να επιμένει στις κατηγορίες της σεξουαλικής παρενόχλησης, μεταξύ άλλων».

Στην αγωγή της η Λάιβλι περιγράφει σειρά περιστατικών με πρωταγωνιστή τον Μπαλντόνι, μεταξύ των οποίων, παρουσίαση γυμνών εικόνων, αναφορές στον εθισμό του σε πορνογραφικό υλικό και δημιουργία ενός «εχθρικού περιβάλλοντος». Υποστηρίζει ότι ο Μπαλντόνι ξεκίνησε εκστρατεία σπίλωσης εναντίον της όταν εκείνη κατήγγειλε τη συμπεριφορά του, ενώ ισχυρίζεται ότι η δημόσια αντιπαράθεση επηρέασε ακόμη και τα τέσσερα παιδιά της που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της.

Από την πλευρά του, ο Μπαλντόνι αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, τις οποίες χαρακτηρίζει «ψευδείς και συκοφαντικές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.