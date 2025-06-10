Μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στοχοποίησαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη το Κίεβο και την Οδησσό, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνθρωπο και πλήττοντας ιδίως μαιευτήριο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Ο εχθρός επιτέθηκε μαζικά στην Οδησσό με πλήγματα drones. Πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές κι υπάρχουν πυρκαγιές. Οι Ρώσοι έπληξαν μαιευτήριο, κέντρο επειγόντων περιστατικών και πολυκατοικίες», ανέφερε ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ, διευκρινίζοντας ότι στο μαιευτήριο μπόρεσε να γίνει έγκαιρα εσπευσμένη απομάκρυνση.

Κατοικίες «καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές στο κέντρο της Οδησσού» όπου «άνδρας 59 ετών σκοτώθηκε», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, κάνοντας παράλληλα λόγο για τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες.

Στο Κίεβο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη συνοικία Νταρνίτσκι, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής που χαρακτηρίστηκε επίσης «μαζική» από τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο. Ο αιρετός έκανε λόγο για κτίριο στις φλόγες.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Τιμούρ Τκατσένκο, αναφέρθηκε επίσης σε έναν τραυματία, στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, όπου επίσης πήρε φωτιά κτίριο, κατά τη συγκεκριμένη πηγή.

Στο κέντρο του Κιέβου, μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείο άκουσε τουλάχιστον 12 εκρήξεις και αντιαεροπορικά πυρά, καθώς και τον βόμβο τουλάχιστον δέκα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο προειδοποίησε πως η επιδρομή συνεχιζόταν, κάνοντας λόγο για «νέο σμάρι drones».

Ουκρανικές πόλεις συνεχίζουν να μετατρέπονται σχεδόν καθημερινά σε στόχους επιδρομών της Ρωσίας, κυρίως με drones, σχεδόν τριάμισι χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

