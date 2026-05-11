Ο άνδρας που κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και μελών της κυβέρνησής του, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο Κόουλ Άλεν φέρεται να έσπασε τον κλοιό ασφαλείας σε ένα σημείο ελέγχου και να πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον ενός πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της υψηλού προφίλ εκδήλωσης στις 25 Απριλίου.

Στον Άλεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου, επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό με θανατηφόρο όπλο, καθώς και δύο επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται με την οπλοκατοχή.

Ο κ. Τραμπ, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και ανώτατοι αξιωματούχοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα σε ασφαλές σημείο από την ετήσια εκδήλωση, αφού ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί έξω από την αίθουσα χορού του ξενοδοχείου Washington Hilton στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, όπου παρευρίσκονταν περίπου 2.500 άτομα.

Πηγή: skai.gr

