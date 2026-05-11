Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ανανεώθηκε η θητεία των Παπανδρέου, Μουζάκη, Θάνου

Το ΑΔΣ, που συνεδρίασε σήμερα έκρινε ότι πρέπει να παραμείνουν στο πόστο τους μέχρι την ολοκλήρωση των δικογραφιών τις οποίες χειρίζονται, και όχι για πέντε έτη

EPPO

Της Έλενας Γαλάρη

Ανανεώθηκε για δύο χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη. 

Οι δεκαπέντε ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι τρεις εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται.

Το Ανώτατο δικαστικό συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων για πέντε χρόνια, όπως είχε αποφασίσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι. 

