Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ανανεώθηκε η θητεία των Παπανδρέου, Μουζάκη, Θάνου

Της Έλενας Γαλάρη

Ανανεώθηκε για δύο χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη.

Οι δεκαπέντε ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι τρεις εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται.

Το Ανώτατο δικαστικό συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων για πέντε χρόνια, όπως είχε αποφασίσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.

Πηγή: skai.gr

