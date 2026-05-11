Η Χεζμπολάχ δημοσιοποίησε βίντεο με drone να πλήττει συστοιχία του Iron Dome

Η Χεζμπολάχ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με πλάνα από την κάμερα drone που καταγράφει την επίθεση σε συστοιχία του Iron Dome στο βόρειο Ισραήλ.

Το βίντεο, που καταγράφηκε την Πέμπτη, δείχνει το drone να πετά χαμηλά πάνω από την ύπαιθρο πριν στραφεί απευθείας προς μια συστοιχία πυραύλων του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας. Η συστοιχία προστατεύεται πίσω από τσιμεντένιο φράγμα, όμως το drone προσεγγίζει από αφύλακτη πλευρά. Το βίντεο διακόπτεται τη στιγμή που το drone φαίνεται να προσκρούει στη συστοιχία.

Hezbollah has released FPV drone footage targeting the Israeli #IronDome battery at the Jal Al-Alam site on the Lebanon border. The first drone directly struck the Iron Dome battery, while a second drone hit a group of Israeli soldier the following day#Lebanon #Israel #Hezbollah pic.twitter.com/g6PCIXPz9g — Strategic Lens (@StrategicLensHQ) May 11, 2026

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και ένας ακόμη μέτρια από την επίθεση. «Το περιστατικό έληξε χωρίς καμία επίπτωση στη λειτουργικότητα ή στις δυνατότητες αναχαίτισης του συστήματος», ανέφερε ο IDF.

Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης πλάνα από την επόμενη ημέρα, στα οποία άλλο drone προσεγγίζει και εκρήγνυται κοντά σε ομάδα στρατιωτών. Ο IDF είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι αρκετοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση drone της Χεζμπολάχ.

Εδώ και χρόνια, το σύστημα αεράμυνας Iron Dome του Ισραήλ έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό στην αναχαίτιση πυραύλων μεγαλύτερου ύψους που εκτοξεύονται από τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ. Το σύστημα μπορεί επίσης να αναχαιτίζει όλμους. Ωστόσο, φαίνεται να είναι ευάλωτο σε απειλές που προσεγγίζουν κάτω από το επίπεδο εντοπισμού των ραντάρ, όπως τα εκρηκτικά drones που χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο η Χεζμπολάχ. Ορισμένα από τα drones της Χεζμπολάχ χρησιμοποιούν επίσης ενσύρματα καλώδια οπτικών ινών, ώστε να αποτρέπεται η παρεμβολή ή η παρεμπόδισή τους.



Πηγή: skai.gr

