Σε επτά ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του χανταϊού μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τα συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 9, ενώ οι νεκροί είναι τρεις.

Ειδικότερα, η Γαλλία γνωστοποίησε ότι ένας Γάλλος επιβάτης του MV Hondius βρέθηκε θετικός στον ιό.

Σημειώνεται πως τα άλλες δύο περιπτώσεις εξετάζονται ως ύποπτα κρούσματα.



Πηγή: skai.gr

