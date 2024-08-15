Η Βιρτζίνια Κάθριν «Τζίνα» Ρόουλαντς, θρυλική αμερικανίδα ηθοποιός, βραβευμένη τρεις φορές με Emmy, δυο φορές υποψήφια για Όσκαρ για την ενσάρκωση ισχυρών χαρακτήρων ή γυναικών με σοβαρά προβλήματα υγείας σε φιλμ όπως τα Gloria (1980) και A Woman Under the Influence (1974), που είχε σκηνοθετήσει ο ελληνοαμερικανός σύζυγός της Τζον Κασσαβέτης, απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών, δήλωσε ο γιος της, ο Νικ Κασσαβέτης, στο Entertainment Weekly.

Η Τζίνα Ρόουλαντς πρωταγωνίστησε σε δεκάδες κινηματογραφικές ταινίες κατά τη διάρκεια της καριέρας της, που άρχισε στο θεατρικό σανίδι και στην τηλεόραση τα χρόνια του 1950 και συμπεριέλαβε ρόλους σε ταινίες που σκηνοθέτησε ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης σύζυγός της.

Ο Νικ Κασσαβέτης αποκάλυψε τον Ιούνιο, στο ίδιο αμερικανικό περιοδικό, πως η μητέρα του έπασχε από Αλτσχάιμερ, όπως η δική της μητέρα, και επίσης ο χαρακτήρας που ενσάρκωσε στην ταινία The Notebook (2004).

«Έχει πλήρη άνοια. Κι είναι τόσο παλαβό — το ζήσαμε, το έπαιξε στη μεγάλη οθόνη, και τώρα μας πλάκωσε», είχε πει.

Η Τζίνα Ρόουλαντς και ο Τζον Κασσαβέτης χαρακτηρίζονταν χρυσό ζευγάρι των ανεξάρτητων κινηματογραφικών παραγωγών τα χρόνια του 1970 και του 1980. Ο Τζον Κασσαβέτης θεωρείτο πρωτοπόρος του είδους, η Τζίνα Ρόουλαντς η μούσα του. Γύρισαν μαζί 10 ταινίες, ως τον θάνατό του το 1989. Συνέχισε την καριέρα της κατόπιν, συνεργαζόμενη, μεταξύ άλλων, με σκηνοθέτες όπως ο Γούντι Άλεν.

Κόρη πατέρα τραπεζίτη και πολιτικού και μητέρας ηθοποιού, γεννημένη τη 19η Ιουνίου 1930 στην πολιτεία Ουισκόνσιν, παρότι δεν κέρδισε Όσκαρ για τους ρόλους που ενσάρκωσε, η Τζίνα Ρόουλαντς έλαβε τιμητικό βραβείο της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου για το σύνολο του έργου της το 2015.

