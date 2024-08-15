Νίγηρας: 15 άμαχοι νεκροί σε επίθεση «τρομοκρατών»

Δεκαπέντε άμαχοι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στη αρχή της εβδομάδας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον χωριών στον νομό Τιλαμπερί, στον δυτικό Νίγηρα, κοντά στην Μπουρκίνα Φάσο, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις χθες Τετάρτη το βράδυ.

«Στην περιοχή Μεανά, τρομοκρατικά στοιχεία διέπραξαν ειδεχθείς πράξεις βίας εναντίον ανυπεράσπιστων αμάχων, ο απολογισμός είναι βαρύς και τραγικός: 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν», ανέφεραν οι νιγήριες ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να διευκρινίσουν την ημερομηνία που εξαπολύθηκαν οι επιθέσεις, σε νεότερο ενημερωτικό δελτίο τους για τις επιχειρήσεις τους από την Κυριακή ως χθες Τετάρτη.

Αντιδρώντας, στρατιωτικοί στη Μεανά «εξουδετέρωσαν δυο τρομοκράτες», «έκαψαν μοτοσικλέτα δραστών επίθεσης» και «ανέκτησαν κλεμμένα ζώα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι επιθέσεις είχαν στόχο έξι κοινότητες στον νομό Τιλαμπερί, στον τομέα των «τριεθνών συνόρων» του Νίγηρα, του Μαλί και της Μπουρκίνα Φάσο, που αποτελεί κρησφύγετο οργανώσεων τζιχαντιστών του Σαχέλ που ορκίζονται πίστη είτε στο Ισλαμικό Κράτος, ή στην Αλ Κάιντα.

Η Μεανά βρίσκεται στην επαρχία Τερά, όπου ξεσπούν συχνότερα το τελευταίο διάστημα μάχες ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Νίγηρα και τζιχαντιστές, στο πλαίσιο επιχείρησης που το επιτελείο βάφτισε «Νιγιά».

Οι άμαχοι στην περιοχή μπαίνουν τακτικά στο στόχαστρο τζιχαντιστών, κάτι που έχει προκαλέσει μεγάλους εκτοπισμούς πληθυσμών.

Προχθές Τρίτη, επίσης στον νομό Τιλαμπερί, «άμαχος σκοτώθηκε» και «άλλοι τρεις τραυματίστηκαν» κατά τη διάρκεια μάχης ανάμεσα σε μονάδα αναγνώρισης των ενόπλων δυνάμεων και «τρομοκράτες» κοντά στην κοινότητα Σατουμάν, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι δυνάμεις ασφαλείας «αντέδρασαν με αποτελεσματικότητα», σκοτώνοντας «τρομοκράτες», διαβεβαίωσε, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό.

Πέρα από τις επιθέσεις τζιχαντιστών στον νομό Τιλαμπερί, ο Νίγηρας, όπου κυβερνούν οι στρατιωτικοί μετά το πραξικόπημα στο οποίο προχώρησαν πριν από έναν χρόνο και κάτι, την 26η Ιουλίου 2023, παραμένει αντιμέτωπος στο νοτιοανατολικό του τμήμα με τη βία άλλων τζιχαντιστικών οργανώσεων, της Μπόκο Χαράμ και του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), οι οποίες έχουν ορμητήριο τη Νιγηρία.

Κατά την αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση ACLED, η οποία καταγράφει αριθμούς θυμάτων στις ένοπλες συρράξεις, κάπου 1.500 πολίτες και στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις τζιχαντιστών μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023. Περίπου 650 είχαν σκοτωθεί από τον Ιούλιο του 2022 ώσπου κατέλαβε την εξουσία ο στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

