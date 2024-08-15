Δυο χειριστές της πολεμικής αεροπορίας, που αγνοούνταν μετά τη σύγκρουση εν πτήσει δυο μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων Rafale στην ανατολική Γαλλία χθες Τετάρτη, είναι νεκροί, ανακοίνωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αργά το βράδυ μέσω X.

«Πληροφορούμαστε με θλίψη τον θάνατο του σμηναγού Σεμπαστιέν Μαμπίρ και του υποσμηναγού Ματίς Λοράνς σε αεροπορικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης με Rafale», ανέφερε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

Διεξάγονταν εντατικές έρευνες μετά τη σύγκρουση των δυο μαχητικών, σε τομέα της Κολομπί λε Μπελ (Λορένη). Τρίτος πιλότος, στα χειριστήρια του άλλου αεροσκάφους, μπόρεσε να κάνει χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του κι είναι σώος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

