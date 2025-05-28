ΗΠΑ: «Απερίσκεπτη» η απειλή Μεντβέντεφ περί Γ' Παγκοσμίου Πολέμου

«Βολές» κατά του Ντμίτρι Μεντβέντεφ για την απειλή του περί Γ' Παγκοσμίου Πολέμου μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «παίζει με τη φωτιά» στην Ουκρανία, εξαπέλυσε την Τετάρτη ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ.

Ο Κέλογκ κατηγόρησε τον αναπληρωτή επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι υποδαυλίζει φόβους για έναν Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο και χαρακτήρισε την αναφορά του «απερίσκεπτη».

Η εντατικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία ενόσω υποτίθεται ότι γίνονται προσπάθειες για μια κατάπαυση του πυρός φαίνεται πως έχουν εκνευρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social επέκρινε τον Πούτιν, τονίζοντας ότι αν δεν ήταν ο ίδιος θα είχαν συμβεί «πολύ άσχημα» πράγματα στη Ρωσία.

«Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ότι αν δεν ήμουν εγώ, θα είχαν ήδη συμβεί ΠΟΛΥ άσχημα πράγματα στη Ρωσία. Και εννοώ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ. Παίζει με τη φωτιά!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Αντιδρώντας στο σχόλιο του Αμερικανού προέδρου, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στενός σύμμαχος του Πούτιν, τόνισε ότι ξέρει μόνο ένα πραγματικά κακό πράγμα και αυτό είναι ένας Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος.

«Όσο για τις δηλώσεις του Τραμπ για τον Πούτιν που "παίζει με τη φωτιά" και για "πολύ άσχημα πράγματα" στη Ρωσία: Γνωρίζω μόνο ένα πραγματικά κακό πράγμα - τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ελπίζω ο Τραμπ να το συνειδητοποιήσει αυτό», έγραψε ο Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η απάντηση του Μεντβέντεφ προκάλεσε την αντίδραση του Κιθ Κέλογκ

«Το να υποδαυλίζεις φόβους για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ένα ατυχές, απερίσκεπτο σχόλιο... και ακατάλληλο για μια παγκόσμια δύναμη», έγραψε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα X.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ @POTUS εργάζεται για να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο και να τερματίσει τις δολοφονίες. Αναμένουμε την παραλαβή του Υπομνήματος RU (Υπόμνημα όρων) που υποσχεθήκατε πριν από μια εβδομάδα. Κατάπαυση του πυρός τώρα», πρόσθεσε ο Κέλογκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.