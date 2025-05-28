Καναδάς: Απορρίπτει τη «δωρεάν προσφορά» του Τραμπ να ενταχθεί στον Golden Dome

Σε κατηγορηματική απόρριψη της «δωρεάν προσφοράς» του Ντόναλντ Τραμπ να ενταχθεί στο αντιπυραυλικό σύστημα Golden Dome ως η... 51η πολιτεία των ΗΠΑ προχώρησε ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυριζόταν σε μήνυμά του στο Truth Social ότι ο Καναδάς... το σκέφτεται.

«Ο Καναδάς είναι μια περήφανη, ανεξάρτητη χώρα και δεν σχεδιάζει να παραιτηθεί από την κυριαρχία του», ξεκαθάρισε το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού, σύμφωνα με το δίκτυο CTV.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσέφερε πρόσβαση στην υπερφιλόδοξη αντιπυραυλική ασπίδα Golden Dome (Χρυσός Θόλος) έναντι 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων εάν ο Καναδάς αποφασίσει να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα, ή δωρεάν εάν ενταχθεί στις ΗΠΑ ως η 51η πολιτεία τους.

Σε μια προεκλογικού τύπου δήλωση ο Τραμπ είπε: «Αν ο Καναδάς θέλει να είναι μέρος του Χρυσού Θόλου, μπορεί να πληρώσει ή μπορεί να γίνει πολιτεία των ΗΠΑ και να το αποκτήσει δωρεάν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε προηγούμενες αμυντικές δαπάνες του Καναδά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να διασφαλίσει τη μελλοντική του ασφάλεια αποκλειστικά με την ένταξή του στο αμερικανικό αντιπυραυλικό σύστημα πληρώνοντας αδρά ή εντασσόμενος στις ΗΠΑ.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες, είναι εταίροι στην αμυντική συνεργασία μέσω της Βόρειας Αμερικανικής Διοίκησης Αεροπορικής Άμυνας (NORAD).

Πηγή: skai.gr

