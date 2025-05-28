Απογοητευμένος ο Μασκ από το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ

Απογοητευμένος από το σαρωτικό φορολογικό νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο ψηφίστηκε οριακά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων την προηγούμενη εβδομάδα, δήλωσε ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου Ίλον Μασκ.

Ασκώντας ασυνήθιστη κριτική στον Τραμπ, ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» -όπως το χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος- υπονομεύει την προσπάθεια της Υπηρεσίας Ανταγωνιστικότητας της Κυβέρνησης (DOGE).

«Ειλικρινά, απογοητεύτηκα όταν είδα το κολοσσιαίο νομοσχέδιο για τις δαπάνες, το οποίο όχι μόνον δεν μειώνει το έλλειμμα αλλά το αυξάνει, και υπονομεύει το έργο που κάνει η ομάδα της DOGE», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla σε συνέντευξή του στο CBS που έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί ολόκληρη την Κυριακή.

Το μεγα-νομοσχέδιο, το οποίο πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με μία μόνο ψήφο την περασμένη εβδομάδα, ενσωματώνει μεγάλο μέρος της εσωτερικής ατζέντας του Τραμπ για τις φορολογικές περικοπές, τη μετανάστευση και άλλα θέματα.

«Νομίζω ότι ένα νομοσχέδιο μπορεί να είναι μεγάλο ή μπορεί να είναι όμορφο, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και τα δύο, κατά την προσωπική μου άποψη», πρόσθεσε ο δισεκατομμυριούχος.

Ο Μασκ ανέλαβε την DOGE με την υπόσχεση για εξοικονόμηση δαπανών ύψους 2 τρισ. δολαρίων. Μέχρι σήμερα, έχει περιορίσει ή βάλει λουκέτο σε 11 ομοσπονδιακές υπηρεσίες και έχει δείξει την πόρτα της εξόδου σε περίπου 250.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, με τον Μασκ να ισχυρίζεται ότι έχει εξοικονομήσει στους φορολογούμενους 160 δισ. δολάρια.

Εν τω μεταξύ, οι συνολικές κρατικές δαπάνες έχουν αυξηθεί, σύμφωνα με το μη κομματικό Penn Wharton Budget Model, το οποίο παρακολουθεί τα εβδομαδιαία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Η κριτική του Μασκ, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει υποστηρίξει σθεναρά την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να επηρεάσει το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο φαντάζει δύσκολο να εγκριθεί από τη Γερουσία.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής του Ουισκόνσιν, Ρον Τζόνσον, σύμμαχος του Τραμπ, πιέζει για ακόμη μεγαλύτερες περικοπές με στόχο τη μείωση του ελλείμματος. Άλλα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αντιτίθενται στο εύρος των περικοπών που προβλέπει για το πρόγραμμα Medicaid και στην κατάργηση των φορολογικών πιστώσεων του Νόμου για τη Μείωση του Πληθωρισμού.



