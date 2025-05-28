Το θεματικό πάρκο LEGOLAND Shanghai Resort, το πρώτο που ανοίγει στην Κίνα και μεγαλύτερη LEGOLAND παγκοσμίως, ανακοίνωσε στις 26 Μαΐου ότι θα προχωρήσει από την 31η Μαΐου, σε διάφορες φάσεις δοκιμαστικής λειτουργίας, στο πλαίσιο του τελικού σταδίου προετοιμασίας, πριν από την επίσημη λειτουργία του.

Επιλεγμένοι επισκέπτες θα προσκληθούν για να βιώσουν την εμπειρία του θεματικού πάρκου, προσφέροντας βοήθεια στη ρύθμιση των τελικών λεπτομερειών για τη λειτουργία του, πριν από τα επίσημα εγκαίνια που θα πραγματοποιηθούν την 5η Ιουλίου.

Οι επισκέπτες θα ξεναγηθούν και θα δοκιμάσουν τη λειτουργία των παιχνιδιών, των εστιατορίων, των ζωντανών θεαμάτων, αλλά και των δωματίων στα ξενοδοχεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα υψηλά ποιοτικά στάνταρντ δημιουργικότητας και διασκέδασης.

Στη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας του, το LEGOLAND Shanghai Resort θα ανοίγει σταδιακά, μέσω της συλλογής αντιδράσεων και απόψεων για τη λειτουργία του, ενώ παράλληλα, θα γίνονται οι κατάλληλες διορθώσεις στην αντιμετώπιση προβλημάτων, ώστε να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία διασκέδασης στους επισκέπτες του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

