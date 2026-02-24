Οι Ηνωμένες Πολιτείες απείχαν την Τρίτη από την ψηφοφορία για το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την Ουκρανία που καταδικάζει τη ρωσική εισβολή.

Συνολικά 107 χώρες ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος, στο πλαίσιο συμπλήρωσης τεσσάρων χρόνων από την έναρξη του πολέμου, ενώ 12 κατά (συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας), με 51 αποχές (συμπεριλαμβανομένων της Αρμενίας, της Βραζιλίας, της Ουγγαρίας, του Καζακστάν, της Σερβίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ουζμπεκιστάν).

Σε αντίθεση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι δεσμευτικά.

Πηγή: skai.gr

