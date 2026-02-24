Γκουτέρες: «Κηλίδα στη συλλογική μας συνείδηση ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Τέσσερα χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι ο πόλεμος παραμένει «μια κηλίδα στη συλλογική μας συνείδηση» και επανέλαβε τις εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Σε δηλώσεις του για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με αφορμή την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής, ο Γκουτέρες εξήρε τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών για τον τερματισμό του πολέμου, σημείωσε όμως ότι απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα για την αποκλιμάκωση και τη δημιουργία χώρου για διπλωματία.

Αναφερόμενος στην εισβολή, ο Γκουτέρες δήλωσε: «Γίναμε μάρτυρες των αλυσιδωτών συνεπειών αυτής της κατάφωρης παραβίασης του διεθνούς δικαίου».

Ανέφερε ότι περισσότεροι από 15.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου και πάνω από 41.000 έχουν τραυματιστεί. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται 3.200 παιδιά.

Οι δηλώσεις του Γκουτέρες αναγνώστηκαν εξ ονόματός του από τη Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, αναπληρώτρια γενική γραμματέα του ΟΗΕ για θέματα οικοδόμησης ειρήνης.

Ο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι οι εχθροπραξίες ενέχουν άμεσους κινδύνους για την ασφαλή λειτουργία των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας, προσθέτοντας: «Αυτό το ασυνείδητο παιχνίδι πυρηνικής ρουλέτας πρέπει να σταματήσει αμέσως».

Κάλεσε τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να χρηματοδοτήσουν πλήρως την ανθρωπιστική βοήθεια και τόνισε ότι οποιαδήποτε διευθέτηση του πολέμου πρέπει να σέβεται την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

«Αρκετά με τον θάνατο. Αρκετά με την καταστροφή. Αρκετά με τις κατεστραμμένες ζωές και τα θρυμματισμένα μέλλοντα», πρόσθεσε.

«Είναι ώρα για μια άμεση, πλήρη και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός – το πρώτο βήμα προς μια δίκαιη ειρήνη που σώζει ζωές και τερματίζει τα ατελείωτα δεινά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.