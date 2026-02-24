Λογαριασμός
Επιμένει ο Αραγτσί ότι ΗΠΑ και Ιράν θα έρθουν σύντομα σε συμφωνία για τα πυρηνικά

«Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να καταλήξουμε σε μια πρωτοφανή συμφωνία που θα επιτυγχάνει τα αμοιβαία μας συμφέροντα», ανέφερε χαρακτηριστικά

Αραγτσί

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί (Abbas Araghchi) δήλωσε ότι μια πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι εφικτή, εφόσον δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία, καθώς οι δύο πλευρές προετοιμάζονται να επαναλάβουν τις συνομιλίες στην Γενεύη την Πέμπτη.

Μια πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Iran είναι «εντός εμβέλειας, αλλά μόνο αν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία», έγραψε συγκεκριμένα ο Αραγτσί στο X το βράδυ της 24ης Φεβρουαρίου.

«Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να καταλήξουμε σε μια πρωτοφανή συμφωνία που θα αντιμετωπίζει αμοιβαίες ανησυχίες και θα επιτυγχάνει αμοιβαία συμφέροντα», ανέφερε.

