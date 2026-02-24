Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί (Abbas Araghchi) δήλωσε ότι μια πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι εφικτή, εφόσον δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία, καθώς οι δύο πλευρές προετοιμάζονται να επαναλάβουν τις συνομιλίες στην Γενεύη την Πέμπτη.

Μια πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Iran είναι «εντός εμβέλειας, αλλά μόνο αν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία», έγραψε συγκεκριμένα ο Αραγτσί στο X το βράδυ της 24ης Φεβρουαρίου.

«Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να καταλήξουμε σε μια πρωτοφανή συμφωνία που θα αντιμετωπίζει αμοιβαίες ανησυχίες και θα επιτυγχάνει αμοιβαία συμφέροντα», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

